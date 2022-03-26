清明連假花蓮訂房率8成5 旅宿觀光業推多項兒童節優惠

清明4天連假下周展開，花蓮旅宿業前兩天的訂房率超過8成5，理想大地渡假飯店、遠雄海洋公園、福容飯店花蓮店、花蓮翰品酒店等紛紛針對兒童推出優惠方案，包括入園百元優惠、兒童歡樂吧等，邀請親子到花蓮遊玩同樂。

連續4年獲網路票選的花蓮理想大地，以綠意庭園植栽、西班牙高第式建築為特色、園區內還有2.2公里的人工河道及豐之谷自然生態公園，4月1日至5日連假期間，12歲以下兒童免費搭乘應許之河遊艇導覽，父母親每人優惠價100元；豐之谷則有釣魚、竹筏、植物手札、射箭等單項100元優惠價，即起至12月底，有戶外教學活動專案。

遠雄海洋公園則在4月2日至5日，推出「百元童樂會」優惠，3至6歲兒童入園出示相關證件，享100元門票優惠，隔天可再次免費入園。即日起至6月底，設籍宜蘭、花蓮、台東，或身分證G、U、V開頭的民眾，現場購票出示身份證件，入園優惠價699元。

住宿也有好康價。福容大飯店花蓮店在4月4、5日選擇「福容假期一泊一食」專案，兩人成行4719元起，享福卡會員可享分級優惠，再加贈兩位150公分以下兒童免費入住、升等市景家庭客房等、每房加贈限定吉祥物「莫那督門」娃娃1組。

翰品酒店花蓮4月1日至4日舉辦「親子童樂會」主題活動，推出Happy Kid's Hour兒童歡樂吧，結合復活節舉辦彩繪蛋活動，翔雲西餐廳還有期間限定的造型甜品。