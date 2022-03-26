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幸好剛做耐震補強 玉興橋旁玉里醫院挺過規模6.6強震

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，挺過這次規模6.6強震，僅零星天花板掉落等小災情。圖／玉里醫院提供
衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，挺過這次規模6.6強震，僅零星天花板掉落等小災情。圖／玉里醫院提供

花蓮日前發生規模6.6強震，且連震不斷，致震央附近的玉里鎮玉興橋拓寬工程的預力梁傾倒、斷裂；正位於玉興橋旁的衛福部玉里醫院，也受到地震影響，幸好醫院在去年完成耐震補強工程，僅部分天花板、管線斷裂，在院內員工合力下，很快清理完成。

衛福部玉里醫院分為5個院區，住院病人超過2000人，23日凌晨1時許，規模6.6大地震來襲時，玉里醫院就在「搖滾區」，感受到劇烈搖晃，院內工作人員立即確認病患安全，並安撫緊張情緒。

後來玉興橋預力梁斷裂坍塌災情傳出，更有不少病患家屬非常擔心，打電話到醫院確認，得知住院的家人平安無恙，才放下心來。

玉里醫院表示，大地震發生時，整棟建築上下搖晃，地震發生後，保全人員及值夜班主管即巡視各樓層，幸好去年就完成耐震補強工程，成功挺過強震，只有本部院內天花板局部掉落、1樓供病友職能復健的早餐販賣部天水茶坊，附近天花板與地下水三叉管線因受地震擠壓，斷裂漏水，小範圍區域一度積水2公分，人員和病患都平安。

隔天一早，院本部行政及醫事科室總動員，1個小時內清除掉落的天花板塊及積水，門診等醫療都沒有受到影響。

不過，因仍有餘震可能，院長王作仁已提醒院內人員，要慎防再次發生地震，下班前要將放置高處的物品，移到低處並固定好，避免地震來時搖晃掉落。

衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，在這次規模6.6強震中，僅有局部天花板掉落。圖／玉里醫院提供
衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，在這次規模6.6強震中，僅有局部天花板掉落。圖／玉里醫院提供
衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，挺過這次規模6.6強震，僅部分水管斷裂小範圍積水。圖／玉里醫院提供
衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，挺過這次規模6.6強震，僅部分水管斷裂小範圍積水。圖／玉里醫院提供
衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，挺過規模6.6強震，僅零星天花板掉落、小範圍積水，員工合力打掃迅速清理，未影響醫療工作。圖／玉里醫院提供
衛福部花蓮玉里醫院剛做過耐震補強，挺過規模6.6強震，僅零星天花板掉落、小範圍積水，員工合力打掃迅速清理，未影響醫療工作。圖／玉里醫院提供

地震 強震 衛福部

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