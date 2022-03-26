1張火車票直通小巨蛋 花蓮全中運選手之夜天王天后獻唱

111年全國中等學校運動會4月在花蓮登場，全台超過萬名選手集聚競技，花蓮縣政府規畫選手之夜，邀請電音天后謝金燕、搖滾天團動力火車、嘻哈天團玖壹壹、深受年輕人喜愛的畢書盡等重量級卡司，4月16日晚間在花蓮市東大門廣場連唱3小時，為選手加油打氣。

今年是花蓮縣政府相隔17年，再次爭取到全中運的主辦權，16日起至21日的6天賽事，將有23個競賽項目，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰，上萬名運動員來到花蓮。

花蓮縣政府表示，為了給選手們最強的應援，16日的選手之夜，請來超強卡司陣容，更有謝金燕、動力火車、玖壹壹、Bii畢書盡、鼓鼓呂思緯、「狼人殺偶像」婁峻碩、賴晏駒、黃偉晉以及金曲新人?te壞特輪番獻唱。

縣府觀光處長張志翔指出，縣府每年夏季及冬季舉辦東台灣音樂盛典，皆強力主打「一張火車票直通小巨蛋」，今年更從春季的「全中運選手之夜」，一路唱到夏季的「夏戀嘉年華」及冬季跨年的「太平洋觀光節」。

張志翔說，首度開唱的選手之夜，集合各縣市跨年壓軸的重量級卡司，一同到花蓮為選手加油打氣，屆時舞台硬體規格也將比照台北巨蛋等級，讓選手們感受到巨星魅力，和花蓮的熱情與活力。

選手之夜當天，會場東大門廣場周邊將實施交廣，下午5時30分至晚間11時，花蓮市重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶將有交通管制。

現場也會有實況轉播，在MTV台、三立綜合台、三立新聞網、Vidol 影音、三立官方YouTube及111年全中運官方頻道同步呈現。