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粉紅花海！ 鹿鳴酒店花旗木盛開 開放賞花還辦音樂會

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東鹿鳴溫泉酒店戶外花園桃紅花旗木盛開，鹿鳴酒店結合花開邀請樂團，舉辦長達1個月的「鹿鳴桃花林音樂季」。圖／台東鹿鳴酒店提供
台東鹿鳴溫泉酒店戶外花園桃紅花旗木盛開，鹿鳴酒店結合花開邀請樂團，舉辦長達1個月的「鹿鳴桃花林音樂季」。圖／台東鹿鳴酒店提供

台東鹿鳴溫泉酒店戶外花園桃紅花旗木盛開，鹿鳴酒店結合花開邀請樂團，舉辦長達1個月的「鹿鳴桃花林音樂季」，4月每天上下午都有桃花林下音樂會，免費開放住宿鹿鳴的遊客，與台東縣民賞花。活動詳情請見鹿鳴溫泉酒店官網。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，酒店的前庭園種植100株花旗木，每年3月下旬陸續開花，4月初全開，整個4月都是花期，爭奇鬥豔、繁花似錦，全花密佈枝枒，形成粉紅色花海，為鹿鳴帶來滿園春色，浪漫程度媲美日、韓櫻花季，無須出國就能免費觀賞花海美景。

潘貴蘭說，花旗木又稱泰國櫻花、平地櫻花，遠看酷似日本吉野櫻，也有人誤認為是桃花，花初開時淡粉、粉白色，後漸呈粉紅色，略帶淡雅清香，因開起花來就如同西北雨一樣，來得快又急，也被稱作「桃紅陣雨樹」。

潘貴蘭說，鹿鳴酒店13年前即創全台首例，引進花旗木作為酒店園林造景樹種，鹿鳴花旗木花季成了熱門網美打卡景點，每年4月全台都瘋鹿鳴「4月櫻」，之後幾年種植花旗木在全台蔚為風氣。

鹿鳴酒店花旗木花季期間，飯店免費開放民眾入園賞花， 且結合花蓮縣明義國小才藝班師生、台東縣鹿野鄉建峰樂團，引薦來自全台各地樂師在桃花林下演出，從4月1日起至30日止，每天上午9點半至11點半、下午3點至5點各有一場林下音樂演奏活動，幾乎天天都有音樂會，詳細內容請參閱節目表，或鹿鳴官網活動介紹。

台東鹿鳴溫泉酒店戶外花園桃紅花旗木盛開，鹿鳴酒店結合花開邀請樂團，舉辦長達1個月的「鹿鳴桃花林音樂季」。圖／台東鹿鳴酒店提供
台東鹿鳴溫泉酒店戶外花園桃紅花旗木盛開，鹿鳴酒店結合花開邀請樂團，舉辦長達1個月的「鹿鳴桃花林音樂季」。圖／台東鹿鳴酒店提供
台東鹿鳴溫泉酒店戶外花園桃紅花旗木盛開。圖／台東鹿鳴酒店提供
台東鹿鳴溫泉酒店戶外花園桃紅花旗木盛開。圖／台東鹿鳴酒店提供

酒店 花旗木 櫻花季

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