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金曲歌王施文彬基隆調和市場開唱 帶動買氣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府為提振傳統市場買氣，今天起連續舉辦4場公有零售市場聯合促銷活動。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為提振傳統市場買氣，今天起連續舉辦4場公有零售市場聯合促銷活動。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為提振傳統市場買氣，今天起連續舉辦4場公有零售市場聯合促銷活動，邀請豪華卡司陣容到傳統市場現場獻唱，上演「市場歌廳秀」，希望帶動消費人潮。上午調和市場旁的福清宮廟前廣場，由金曲歌王施文彬領銜開唱，熱鬧滾滾。

今天調和市場旁的福清宮廟前廣場舉辦盛大的市場群星會，本土八點檔紅星閃亮亮及活力女神小call擔綱主持，熱鬧歡愉的歌聲，為基隆傳統公有市場促銷活動揭開序幕。

市政府產業發展處處長黃健峰表示，菜市場的存在，在現今多元購物模式的環繞下，依舊不會被淘汰，是因為傳統市場帶來的人情味，以及攤商們努力嚴選的好產品，用最誠摯的熱情，一斤一兩的販賣出每一份在地好滋味。

黃健峰說，每一場的市場促銷活動都會搭配「10元買夠GO」活動，現場限量特色商品，只要10元就能買到，同時，市府也辦了摸彩活動，只要在市場購買滿額200元，就可拿到摸彩券，歡迎來試試手氣。

施文彬領銜獻唱，歌聲繚繞，帶給現場逛菜市場的長輩及民眾，有著滿滿的視覺與聽覺感受，在活動開始前，也到福清宮參拜，一同向土地公許願，保佑基隆在地市場能夠生意興隆，長久經營。

接下來還有3場活動，分別是4月2日在信義市場，4月9日在成功市場，以及4月16日的源遠市場，希望大家多支持在地的傳統市場。

金曲歌王施文彬基隆調和市場開唱，提振傳統市場買氣。圖／基隆市政府提供
金曲歌王施文彬基隆調和市場開唱，提振傳統市場買氣。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為提振傳統市場買氣，今天起連續舉辦4場公有零售市場聯合促銷活動。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為提振傳統市場買氣，今天起連續舉辦4場公有零售市場聯合促銷活動。圖／基隆市政府提供
金曲歌王施文彬基隆調和市場開唱，提振傳統市場買氣。圖／基隆市政府提供
金曲歌王施文彬基隆調和市場開唱，提振傳統市場買氣。圖／基隆市政府提供

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