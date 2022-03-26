斥資7800萬元 花蓮豐濱公所將打造台11線最美圖書館

花蓮縣豐濱鄉公所爭取教育部7000萬元，要在東海岸打造台11線最美的公立圖書館，預計10月動工，2024年底啟用。鄉公所昨邀設計師向族人說明規畫，以「聖山下的圖書館」為概念，打造兼具文化館藏、旅讀驛站和技藝分享的公共空間，還規畫文創山海咖啡廳，提供觀光服務需求。

豐濱鄉舊圖書館從1989年使用至今，雖在2003年曾修繕並再開幕，但館舍空間已不敷使用需求。鄉公所在花蓮縣文化局協助下，去年向教育部爭取7000萬元，自籌800餘萬元，興建新的圖書館，目前還在基本設計階段。

鄉公所昨邀設計師說明構想，聽取地方意見，因為當地以阿美族為主，還貼心安排族語翻譯人員，縣議員蔡依靜及多位部族頭目、族人都到場了解，鄉公所還透過網路直播，讓外地族人也參與。

根據規畫，圖書館預定地位於豐濱分駐所對面，共458坪，基地北側臨台11線三民路，南側是海岸山脈的聖山奇拉雅山（八里灣山）的北側山腳，基地內有一棵老榕樹，也會一併保留。

設計單位恒維聯合建築師事務所說明，新的圖書館將以在地漂流木、柳杉、台灣杉設置主視覺，建築立面部分規畫配置阿美陶泥作為面材，家具會結合海洋民族工藝配置，呈現特色圖書館藝術價值。

圖書館定位為海洋民族文化保留、公共閱讀資源、社會教育、旅讀驛站，及藝術創作與文化技藝空間。內部規畫樂齡閱讀區、報紙期刊區、特色閱讀角、青少年閱讀及兒童電腦區等，也有商業性質的文創山海咖啡廳，同時滿足圖書館基本機能與觀光服務需求。