原民傳統射箭賽 箭射藍黃色靶：期許和平不要戰爭

來自全國750名原住民傳統射箭好手，今天齊聚台東縣卑南鄉東興社區文化廣場參加「2022年全國原住民射箭賽」，競逐團體丶個人、長青、青少年及神射手組，單項最高5萬元射箭獎牌，啟弓儀式並規畫箭射藍黃雙色「要和平、不要戰爭亅靶，為俄烏戰爭祈求和平 。

卑南鄉長許文獻表示，卑南鄉傳統射箭賽已辦第7年，一直是全國最大、獎金最多、人數最多的原民射箭競賽，今年在體育署、台東縣政府支持下提升為縣級賽事，並列入全民運動推廣目標，雖然他鄉長今年即將卸任，期許後繼者支持，讓射箭活動一直辦下去。

中華民國原住民傳統射箭協會理事長林東生說，射箭是原住民傳統，他長期在全國各地推廣，7年前從長濱一路往南拜訪公私部門，透過朋友介紹認識許文獻，許非常支持這活動，立及籌畫辦比賽，初期只有個人參加，現在已經分組別、近800名選手參賽，看到原住民傳統射箭蓬勃發展，讓他非常欣慰。