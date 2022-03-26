台東布農族村校聯運 傳遞和平聖火挺烏克蘭

台東縣海端鄉廣原村一連2天舉辦村校聯運，村民以布農族傳統儀式「報戰功」祈福烏俄戰爭能和平結束，傳遞聖火時，聖火隊胸口都貼上烏克蘭國旗，力挺烏克蘭。小朋友說：「希望世界和平，不要戰爭」。

廣原村村長余春梅說，村校聯運發起這樣的行動，就是希望俄羅斯和烏克蘭不要戰爭，畢竟戰爭帶給百姓痛苦，尤其小孩子很可憐，雖然無法實質協助，只能用祈福及禱告方式，希望兩國和平有愛，不要仇恨。

海端鄉廣原村年度村校聯運一連2天在廣原國小舉行，除了正式田徑賽事，也有傳統競技及趣味競賽，並邀請鄰近2村落共襄盛舉，特別的是活動過程加入了力挺烏克蘭的行動，讓運動會別具意義，村民都支持。

運動會開始由耆老用布農族傳統儀式點燃聖火火炬，再由小朋友報戰功祈福，聖火隊胸口貼上烏克蘭的國旗，遶行村莊一圈，傳遞和平信息，沿路大小村民不是比讚，就是高呼口號「世界和平！烏克蘭加油」。

「看電視新聞報導，才知道戰爭很可怕」，廣原國小聖火隊小六生說，胸口貼烏克蘭的國旗，知道他們國家被俄羅斯侵略，每天很多人因打仗死掉，真的希望世界和平，不要戰爭，讓烏克蘭百姓恢復正常生活。