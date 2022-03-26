影／今彌猴陪跑 東和路跑嘉年華享用晚崙西亞、吃包子

台東縣東河鄉「2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華亅，今天清晨6點嗚槍起跑，來自全台近600名跑者，由台東縣副縣長王志輝、東河鄉長葉啟伸等人共同鳴槍起跑，從東河橋遊憩區出發，沿台23線往泰源幽谷路跑，沿途還有台灣獼猴現身，跑者在綠色山林幽谷間，揮灑汗水盡情奔跑。

東河鄉長葉啟伸表示，「柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華」，是東河鄉首次舉辦路跑活動，公所動員東河鄉各村一起參與活動，準備東河在地農特產晚崙西亞、在地美味東河包子，及豐盛補給點心，要讓跑者感受到東河在地的友善和熱情。

本次活動賽事有半馬組(21公里)、小馬組(13公里)及迷你馬組(6公里)，東河鄉公所動員鄉內7個村設補給站，跑者回到終點站還可以享用包子、晚崙西亞果汁，主辦單位 特別邀請「pepper機器人」與泰源國中棒球隊，帶領跑者們在起跑前做暖身操、舞蹈表演，帶領跑者在晨曦中活力暖身。