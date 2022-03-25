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分局2警確診憂擴散 基隆通令警察4月6日前停止飲宴餐敘

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
分局2警確診憂擴散，基隆通令警察4月6日前停止飲宴餐敘。記者游明煌／翻攝
分局2警確診憂擴散，基隆通令警察4月6日前停止飲宴餐敘。記者游明煌／翻攝

基隆市今天新增4名確診個案，其中有2名警察，為某分局偵查隊長及小隊長，其中偵查隊長在昨晚刑事餐會中，市長林右昌親自頒獎給隊長，有過近距離接觸，林右昌雖然一採陰但已居家隔離3天，餐會席開20桌有近200人，警方擔心疫情擴大，基隆市警察局晚間通令，4月6日以前停止任何飲宴餐敘活動。

林右昌晚間在臉書說明，依目前規定，拍照時可以取下口罩拍照（不交談），所以昨晚他頒獎時跟這名同仁有短暫的「無罩」接觸。雖然時間只有幾秒鐘，風險也很低，但陳時中部長建議採最嚴謹標準，居家隔離3天，而他也非常認同陳部長的意見，所以他就成了首位自己下令給自己「居家隔離」的行政首長。

市警局長劉耀欽表示，已下令對於上班場所進行清潔消毒，也會妥善調派警力支援，該分局不會有警力空窗期出現，分局偵查隊等都運作正常。

由於確診警察足跡有不少卡拉OK及小吃店，一名小隊長不諱言，刑事破案後常會和義警等小酌。基隆市警察局晚間通令各分局，4月6日以前停止任何飲宴餐敘活動，避免疫情擴散。

居家隔離 警察 基隆

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