宜縣府今表揚救護有功17人 重生民眾親謝救命恩人

宜蘭縣政府消防局去年、今年獲民間與企業愛心捐贈救護車、消防警備車等超過3000萬元的救災設備，且為感謝17位救護有功人員，今天在縣府舉辦「表揚消防救護有功人員暨聯合捐贈典禮」，由縣長林姿妙主持。她表示，天災地變無法預防，消防人員付出、救災設備強化，能讓傷害降到最低，「宜蘭縣因為有你們感到光榮。」

縣府消防局去年救護次數2萬2422次，受到自動胸外按壓機普及、高級救護技術員增至26名、局內加強救護訓練，還有施打藥物強心針的開放，去年到院前心肺功能停止（OHCA）患者的急救成功率21.66%，創下10年新高，且康復出院人數24位更較前年成長近5倍。

今日典禮上，不只表揚成功救助OHCA患者的17位救護有功人員，亦邀請康復出院者到場分享生死經歷。其中，趙先生去年6月心肺功能突然停止，礁溪分隊隊員朱文遠、陳永祥、黎兆斌前往救護，使用AED電擊且持續以自動心肺復甦器給予CPR，經送醫搶救挽回一命；趙先生今天出席獻花，當面向3位救命恩人說謝謝。

另外，此次14組捐贈者不少是宜蘭人或出外打拚回饋家鄉者，還有宮廟、民間企業等，捐贈內容包含8輛救護車、4輛消防警備車、10套消防衣帽鞋、1組ALS自動甦醒器，以及528顆住宅用火災警報器，總金額達3066萬元。