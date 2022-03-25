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宜縣府今表揚救護有功17人 重生民眾親謝救命恩人

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
縣府今天表揚17位救護有功人員。圖／宜蘭縣政府提供
縣府今天表揚17位救護有功人員。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府消防局去年、今年獲民間與企業愛心捐贈救護車、消防警備車等超過3000萬元的救災設備，且為感謝17位救護有功人員，今天在縣府舉辦「表揚消防救護有功人員暨聯合捐贈典禮」，由縣長林姿妙主持。她表示，天災地變無法預防，消防人員付出、救災設備強化，能讓傷害降到最低，「宜蘭縣因為有你們感到光榮。」

縣府消防局去年救護次數2萬2422次，受到自動胸外按壓機普及、高級救護技術員增至26名、局內加強救護訓練，還有施打藥物強心針的開放，去年到院前心肺功能停止（OHCA）患者的急救成功率21.66%，創下10年新高，且康復出院人數24位更較前年成長近5倍。

今日典禮上，不只表揚成功救助OHCA患者的17位救護有功人員，亦邀請康復出院者到場分享生死經歷。其中，趙先生去年6月心肺功能突然停止，礁溪分隊隊員朱文遠、陳永祥、黎兆斌前往救護，使用AED電擊且持續以自動心肺復甦器給予CPR，經送醫搶救挽回一命；趙先生今天出席獻花，當面向3位救命恩人說謝謝。

另外，此次14組捐贈者不少是宜蘭人或出外打拚回饋家鄉者，還有宮廟、民間企業等，捐贈內容包含8輛救護車、4輛消防警備車、10套消防衣帽鞋、1組ALS自動甦醒器，以及528顆住宅用火災警報器，總金額達3066萬元。

林姿妙表示，不只肯定受表揚者，也對捐贈者致上12萬分謝意。政府力量有限、民間資源無窮，縣府將持續挹注消防資源，確保警義消同仁的安全及戰力，以守護縣民的健康平安。

趙先生今天向救命恩人礁溪分隊隊員朱文遠、陳永祥、黎兆斌獻花致謝。圖／宜蘭縣政府提供
趙先生今天向救命恩人礁溪分隊隊員朱文遠、陳永祥、黎兆斌獻花致謝。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府消防局去年和今年獲贈救護車、消防警備車、消防衣帽鞋等總價逾3000萬元的救災設備。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府消防局去年和今年獲贈救護車、消防警備車、消防衣帽鞋等總價逾3000萬元的救災設備。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府消防局今天舉辦「表揚消防救護有功人員暨聯合捐贈典禮」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府消防局今天舉辦「表揚消防救護有功人員暨聯合捐贈典禮」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府消防局去年救護次數2萬2422次，其中到院前心肺功能停止（OHCA）患者的急救成功率21.66%，創下10年新高。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣政府消防局去年救護次數2萬2422次，其中到院前心肺功能停止（OHCA）患者的急救成功率21.66%，創下10年新高。記者林佳彣／翻攝

宜蘭 患者 林姿妙

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