花蓮青梅盛產 農會推採梅遊程

梅子進入盛產期，花蓮富里鄉農會總幹事張素華今天表示，今年雨水多，梅子豐收，農會研發多種梅子加工品、梅子料理，即日起也推出採梅遊程，預計可採收至4月底。

富里鄉農會今天下午在花蓮縣政府舉行「青梅體驗行銷聯合記者會」，展示多項以梅子為主題的創意料理及甜點，主辦單位還將梅樹搬進會場，現場體驗採梅樂趣。

花蓮縣政府農業處農產運銷科長郭仕強接受媒體聯訪指出，花蓮全縣青梅種植面積約70公頃，產量約135公噸，其中以富里鄉種植面積約64公頃為主要產區。

農業處指出，每年3月下旬至4月是東部青梅產季，縣府及農糧署東區分署都會輔導產區農會辦理竿採梅廠農契作收購及食農體驗行銷推廣，花蓮市農會及富里鄉農會都有採梅農遊活動，市農會超市也提供青梅現購及預定。

張素華指出，富里鄉梅子轉型為有機栽種，碰上雨水多，今年梅子個頭大、產量高，手採梅每公斤價格約新台幣60元，竿採梅每公斤20元，建議大家不妨趁著春暖花開到產區體驗採梅樂趣。

張素華說，「富里梅好食節一日遊」行程目前週末梯次接近額滿，平日還有名額，行程包含手採梅體驗、羅山有機村導覽及稻草藝術季參訪。