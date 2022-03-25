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布農族運動會將台東登場 貼烏克蘭國旗傳聖火祈和平

中央社 / 台東縣25日電

愛無國界！台東偏鄉廣原部落布農族明天舉辦村校聯合運動會，會場布置以烏克蘭國旗顏色為主，今天上午小選手貼上為烏國加油的貼紙，傳遞祈求和平的聖火

「家人一個一個沒有了，烏俄戰爭還看不到結束。」台東縣海端鄉廣原村長余春梅今天早上帶著錦屏國小的聖火隊繞廣原村3個部落，小朋友衣服上貼著烏克蘭的國旗，為烏克蘭加油，她說，希望和平快點降臨。

余春梅說，明天是「廣原村校聯合運動會暨原住民傳統技藝競賽」，會場在錦屏國小，入口會送為烏克蘭加油的國旗貼紙，今天傳遞聖火的小選手率先在運動服貼上，傳遞「愛無國界」。

錦屏國小全校大隊長伊娃告訴中央社記者，希望俄烏戰爭能早日結束，雖然他們距離我們很遠，但我們知道很多美麗的家園都變成戰場，小朋友失去溫暖的家，希望我們在這裡的祈求和禱告能讓和平儘快到來，大家也要為烏克蘭加油。

烏克蘭 聖火 國旗

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