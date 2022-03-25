花蓮梅上市梅樹搬進縣府 富里鄉農會邀體驗農村一日遊

花東縱谷青梅進入產季，今年因雨水多，果實碩大飽滿，花蓮縣富里鄉農會在約1個月的產季中推出採梅體驗，邀民眾走入梅園，親手採摘，釀一壺屬於自己味道的梅醋、梅酒。

花蓮縣青梅種植面積70.33公頃，產量135公噸，其中富里鄉64.59公頃，占91.84%，都採有機種植。為推廣梅子產業，鄉農會每年配合花蓮縣府及農糧署東區分署，辦理一系列農事體驗，今天更把多棵青翠梅樹「搬」到花蓮縣政府大禮堂，讓縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、東區分署長徐煇妃、縣議員徐雪玉等人，感受手採梅的樂趣。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年雨水多，梅子產量好、個頭大，是豐收的一季，目前手採梅每公斤60元、竿採梅部分也協助梅農與蜜餞工廠簽定保價收購，每公斤20元。

即起到4月下旬是梅子產季，富里鄉農會推出「富里山遊春宴」採梅體驗，邀民眾走入永豐或羅山梅園，體驗手採梅，並有脆梅、梅子釀、梅醋、梅酒體驗4擇1，並有富麗便當、羅山有機村和稻草藝術季參觀等，每人1500元，個人預約可上網 https://fulifa.pse.is/3y6thy ，團體專線（03）8821705，還可預約季節限定梅子風味餐。

張素華說，新冠疫情還未停歇，到農村享受大自然非常療癒；若無法親來梅園，也可訂購手採梅，宅配到家自行加工，釀一壺屬於自己味道的梅酒。也提醒，現在的青梅適合做脆梅，若喜歡梅酒，清明節過後較適合。

徐榛蔚、張素華等人今天在縣府手作梅酒封甕，相約待夏天金針花盛開之際，一同啟封品嘗。

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