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種花也被俄烏戰爭波及 台東青農盼和平

中央社 / 台東縣25日電

在台東培育扶桑花、孤挺花苗的青農湯棋翔，主要市場是烏克蘭俄羅斯，意外成為俄烏戰爭的受害者，不少歐洲包裹被退回，他今天感嘆「沒想到種花也會被戰爭波及」。

苗圃內孤挺花正盛開，湯棋翔細心地整理。他說，最近寄到國外的包裹都被退回，尤其烏克蘭和俄羅斯這些大客戶，郵務人員告訴他「戰爭無法寄送」，退件只能放在倉庫，或開發其他國家市場。

湯棋翔說，9年前回台東創立「樂芙種苗」，培育扶桑花、孤挺花種苗，已銷售100多個國家，其中俄羅斯、烏克蘭都是主要客戶，俄國客戶每年跟他購買超過新台幣60萬元種苗，「真的沒想到，種花做生意會被戰爭波及！」

31歲的湯棋翔，大學讀藝術，因為常逛建國花市，畢業後決定創業種花，現就讀屏科大農園所，長期種植扶桑、孤挺花卉販售、品種研發，考量台東花卉運送外地運費太高，近幾年主要業務朝新品種研發，種苗外銷。

湯棋翔指出，因應客戶需求喜好，培育特定顏色、品種花卉種苗，像俄羅斯、烏克蘭客戶買孤挺、朱槿花種苗，不愛大型花瓣，比較喜歡纖細、紫色、藍色花，尤其北方國家無法生產南方花卉，很喜歡購買台灣種苗在自家溫室培育販售。

未料，2年前遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，世界航運物流阻滯，營業額下降70%，這個月又因為俄烏戰爭，不少歐洲包裹被退回。湯棋翔說，真心希望戰爭盡快落幕，世界和平才能繼續做生意。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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