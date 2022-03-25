法籍石雕家約瑟夫將返國 創作感謝花蓮18年照顧

71歲法國籍石雕家約瑟夫（Joseph Visy）在台灣落地生根近20年，長期投入石雕創作，將於今年6月返國，他特別創作石雕作品送給花蓮，感念在花蓮受到的照顧。

約瑟夫2001年抵台灣參加花蓮國際石雕藝術季創作營，為期1個月創作期間，他與花蓮產生濃厚感情，3年後結婚生子，2004年定居花蓮至今。

約瑟夫過去在巴黎從事古典藝術修復工作，凡爾賽宮、羅浮宮、凱旋門等知名古蹟，他都參與修復，也成立工作室，在法國小有名氣，他卻選擇放下好不容易建立起的名氣，在花蓮重新開始。

外交部東部辦事處長胡琪斌及副參事吳漢溪、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、東海岸文教基金會監事江躍辰等人今天前往拜訪約瑟夫。

約瑟夫說，重新起步很辛苦，但台灣人非常友善，在花蓮的工作室是宏盛大理石工廠董事長林高榮無償借用給，且不收水電費，還不斷擴大空間讓他擺放作品，周遭朋友知道他擅長多種石材鑲嵌，也會主動提供不同石材供他創作，帶給他很多協助。

約瑟夫考量年事已高，加上兒子有意回到巴黎唸書，決定於今年6月返回巴黎，他說，將回到法國繼續創作，有點緊張，擔心會不適應，但一定會很想念在台灣的生活。

約瑟夫對花蓮充滿感恩，離開台灣前，他特別創作「在花蓮的快樂生活」裝置藝術，要送給花蓮人，感謝多年來的照顧。

胡琪斌讚賞林高榮無償提供協助，為台灣做了最好的國民外交，也允諾將提供約瑟夫返鄉所需協助。

郭應義說，這份送給花蓮人的禮物，將協調花蓮縣府、花東縱谷國家風景區管理處及東部海岸國家風景區管理處安排最適合的展示地點；此外，約瑟夫工作室還有40多件石雕作品，也歡迎民眾典藏。