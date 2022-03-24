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預售屋新制上路 基市聯合稽查3處建案發現7項違規
基隆市政府地政處今天表示，配合內政部並聯合消保官等單位稽查本市3家建案，查出有預約單約定不利於買受人、買賣契約書不符合應記載事項違規，經查處確定將依法處以罰鍰。
地政處說，預售屋新制去年7月1日上路，藉以保護消費者權益，維護預售屋市場交易秩序。地政處昨天配合內政部，並與市府消保官、都市發展處、財政部北區國稅局基隆分局及信義稽徵所聯合稽查，了解業者是否遵守規範。
稽查人員前往3家建案稽查發現，業者違規事項包括預約單約定不利於買受人約定3件、買賣契約書不符合應記載事項1件、代銷業者在廣告未註明經紀業2件、銷售中心及樣品屋未取得合法建築使用文件1件。經查證屬實，前3項違規將依相關法令處以罰鍰，未取得合法建築使用文件1件部分要求業者限期改善或裁罰。
地政處長蘇昱彰提醒消費者，預售屋交易期間長，容易受市場因素影響，購買時可透過實價登錄查詢網、建照存根查詢網等管道，多瞭解建案相關資訊，並審慎評估合理市場行情及自身負擔能力，切勿受廣告或現場銷售熱潮的誤導。業者推案銷售也應先了解並遵守相關規範，儘速辦理建案資訊備查，以免受罰。
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