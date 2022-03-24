預售屋新制上路 基市聯合稽查3處建案發現7項違規

基隆市政府地政處今天表示，配合內政部並聯合消保官等單位稽查本市3家建案，查出有預約單約定不利於買受人、買賣契約書不符合應記載事項違規，經查處確定將依法處以罰鍰。

地政處說，預售屋新制去年7月1日上路，藉以保護消費者權益，維護預售屋市場交易秩序。地政處昨天配合內政部，並與市府消保官、都市發展處、財政部北區國稅局基隆分局及信義稽徵所聯合稽查，了解業者是否遵守規範。

稽查人員前往3家建案稽查發現，業者違規事項包括預約單約定不利於買受人約定3件、買賣契約書不符合應記載事項1件、代銷業者在廣告未註明經紀業2件、銷售中心及樣品屋未取得合法建築使用文件1件。經查證屬實，前3項違規將依相關法令處以罰鍰，未取得合法建築使用文件1件部分要求業者限期改善或裁罰。