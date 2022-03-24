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花蓮縣府推出掃墓便民措施 免費送鮮花、礦泉水

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府提供免費鮮花，方便民眾掃墓使用，3月26日起可至戶政事務所領取。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府提供免費鮮花，方便民眾掃墓使用，3月26日起可至戶政事務所領取。圖／花蓮縣政府提供

清明節將屆，花蓮縣府推出掃墓便民措施，提供免費鮮花供領取，4月4、5日在公墓與納骨塔設置服務據點，除了鮮花，也有礦泉水等掃墓用品，送完為止。

花蓮縣政府從民國102年起，推出清明掃墓便民措施。縣府民政處表示，今年從3月26日起展開，當天起至4月3日，每天上午8時至下午4時，可到13鄉鎮市的戶政事務所領取鮮花。4月4、5日上午7時至11時，則會在各鄉鎮市公墓及納骨塔設置據點，提供鮮花和礦泉水等用品。

縣府表示，因應新冠肺炎防疫，也會在服務台備置消毒酒精及防蚊液，供民眾使用，也提醒，目前國內疫情還不穩定，若有感冒發燒症狀，請在家中休息，推派代表祭祀，也可減少掃墓人潮，掃墓也請戴口罩。

縣府表示，各鄉鎮市領取據點，會公告在花蓮縣政府全球資訊網首頁、縣府臉書粉絲專頁及花蓮縣政府Line群組。

花蓮 清明節 疫情

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