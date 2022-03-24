花蓮縣府開辦弱勢住宅修繕計畫 每戶最多補助10萬

花蓮縣政府今年首度開辦弱勢民眾住宅修繕計畫，針對不在法定補助範圍內的弱勢邊緣戶、獨居老人等，提供每戶最多10萬元補助，並委託慈濟基金會諮詢，只要評估符合標準，就由基金會媒合廠商修繕漏水、照明改善等住宅損壞。

縣府社會處長陳加富說，曾接獲民眾通報，縣內有獨老因住家漏水無法入睡，但因為不是低收入戶，不在服務範圍，縣府無法提供補助，只能轉介民間資源。社會處因此思考，如何主動提供弱勢家戶更多協助，今年攜手慈濟基金會，藉由具經驗和承作能力的民間單位，提供弱勢民眾更好協助。

「弱勢民眾住宅修繕計畫」協助有關住宅損壞的修繕，包括屋頂、室內防水及排水處理、空間照明改善、居家衛浴、廚房和臥室等，弱勢邊緣戶、獨居老人、弱勢身障者、災害受災戶可到社會處網站下載申請表格，向鄉鎮市公所、社福單位，或自行填報求助。

民眾提報後，由慈濟基金會提供諮詢和評估，若符合修繕標準，基金會社工員將到宅會勘，並媒合專業廠商提供修繕服務。

陳加富表示，今年首度辦理，預計提供10個名額，若申辦量大，會再尋求其他資源協助，不會以10戶為限。慈濟基金會東部社福室主任邱妙儒表示，這次首度與花蓮縣府合作辦理修繕委託案，盼在基金會長期服務基礎下，為弱勢民眾帶來創新、有品質的專業服務。

有意申請民眾可撥打免付費諮詢專線0800787080，或（03）8266779分機426，也可傳真（03）8265097、寄電子郵件到hth0b776@tzuchi.org.tw，向慈濟基金會承辦社工師洽詢。