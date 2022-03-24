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宜蘭綠博後天熱鬧登場 逾300人踩線團今搶先體驗
宜蘭綠色博覽會今年邁入第23年，周六即將在冬山河生態綠舟登場。其中，以年度環境主題「生物與棲地多樣性保育」為架構，全新創作的定目劇「夢幻島的永續傳說」今天首次亮相。另外，綠博場館、遊樂設施今天搶先曝光，宜蘭在地觀光旅宿業逾300人的觀光踩線團玩得不亦樂乎。
定目劇「夢幻島的永續傳說」是由國內多位知名藝術家製作，宜蘭在地專業舞者共同演出，希望讓民眾從劇中理解，人為活動對生物消失的衝擊，以喚起大眾重視生物、基因、棲地多樣性的保育。綠博開幕後，天天都有演出，早上10點30分、下午1點30分各一場，每次演出30分鐘。
綠博今年以「夢幻島嶼」為主題，結合水陸特色，規畫烏龜怪方蟹大型表演舞台、藍河蟲洞水簾光影秘境、冬山河電動船導覽遊程、12個環境永續主題展館、20座裝置藝術，以及藝術團隊演出等。
宜蘭縣政府將冬山河生態綠舟營造成具環境教育的生態地景，適合全家大小同遊。縣長林姿妙今天致詞表示，綠博3月26日至5月8日，為期44天的活動，歡迎全國鄉親來宜蘭共襄盛舉。
12個環境主題展館中，綠博策展人許名輝介紹，「城市未來色計所」有著潔白天堂的牆面，讓小朋友能以粉筆畫出創意想像，「生聲不息」是以聲音傳遞環境保育的重要性，「海龜覓境」則以漫畫、光影等方式介紹海龜的生存困境。他說，就怕流於說教，綠博便以寓教於樂的五感體驗等方式，傳遞環境教育的理念。
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