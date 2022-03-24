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花蓮縣府推弱勢戶住宅修繕計畫 最高補助10萬元

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮縣政府委託慈濟基金會，辦理弱勢民眾住宅修繕計畫，針對非法定補助的弱勢族群、災後受災戶等，經申請評估每案提供最高新台幣10萬元補助。

社會處長陳加富今天接受中央社記者採訪指出，曾接獲民眾通報有獨居長者因家中長期漏水，導致長期睡不好，因不具低收入戶資格只能轉介民間資源。

陳加富指出，縣府今年開辦「弱勢民眾住宅修繕計畫」，由慈濟基金會得標辦理，希望借助有經驗及具承做能力的民間單位，提供非屬法定補助的弱勢邊緣戶、獨居老人、弱勢身障者、災害受災戶修繕協助。

陳加富表示，住宅損壞修繕項目包含屋頂、室內防水及排水處理、空間照明改善、居家衛浴、廚房、臥室等項目，有需求民眾可自行申請或由鄉鎮市公所、社福單位提報，將由慈濟基金會專員提供諮詢及評估，若符合修繕標準將派員到宅會勘及媒合專業廠商提供修繕服務。

陳加富表示，每案最高補助10萬元，今年度預計提供10個名額，若申辦狀況大，會再尋求其他資源協助，不會以10戶為限。

慈濟 獨居老人 身障者 低收入戶

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