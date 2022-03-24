基隆南榮公墓已有掃墓人潮 清明前周休2日就禁車輛進出

基隆市南榮公墓在清明節期間，預期有大量人車前往掃墓祭祖，警方規畫3月26、27日和4月2日到5日實施交通管制，除領有通行證或墓區內住戶車輛，其餘各種車輛禁止進出墓區，並請民眾配合。市公車處這6天在墓區行駛免費掃墓專車，隨招隨停，民眾可多加利用。

基隆市警局表示，許多民眾選擇在清明節期間，備妥祭品祭拜緬懷先人，南榮墓區預期出現大量人車。警方為確保掃墓期間周邊道路行車順暢，規畫實施交通管制方案，維護墓區交通秩序及安全鎮。

基隆警一分局3月26、27日及4月2日到5日，每天上午5點30分起到下午4點（視狀況彈性調整），全面管制各種車輛進出南榮公墓。管制期間無通行證或非居住墓區內住戶，車輛一律禁止進出；若有行動不便者，警方可協助發放臨時通行證便利通行。

南榮公墓管制車輛通行期間，公車處每天上午6點到下午4點將派出12輛中型公車，分別行駛南榮公墓大門口至火葬場、南榮公墓大門口經納骨塔至新墓區入口2條路線，乘客坐滿即開，沿途隨招隨停，供民眾免費乘坐。