台東焚化廠整修進度超前0.6% 可望提前試營運
台東焚化廠上月8日開始投入垃圾試俥，原訂今年7月試營運，經工程人員努力，目前整建工程進度超前0.6%，最快6月就能試營運。環保局副局長陳炳伸說，確保工程完善，試營運將為期2年。
陳炳伸說，焚化廠去年1月開始整修，進度已超前0.6%，現階段進行包括輻射偵測儀、廢棄淨化系統、垃圾入料系統等等17項設備更新升級，待一切完成就緒，就能提前進入試營運階段。
他說，試營運階段為期2年，並由榮福公司全程監測設備及系統的運作，一旦有任何問題，能立即處置改善，確保焚化廠工程沒有問題，同時試營運期間，也請民眾和民間團體共同監督，相關數據公開透明。
垃圾問題一直是台東的痛，縣府決定將興建16年未啟用的焚化廠，去年經議會同意重啟整修，未來規畫二座鍋爐，一鍋燒每天產生的生活垃圾 ，另一鍋則燒掩埋場垃圾，雙管齊下，去化縣內垃圾。
環保局表示，台東縣每天家戶垃圾約100至110公噸，另有10多公噸事業廢棄物，若營運一切順利，可逐步將過去置於掩埋場數萬噸垃圾送燒，燒完飛灰固化後送特定掩埋場，底渣再生粒料可搭配混凝土做公共工程運用。
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