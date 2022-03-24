談7年翻轉經驗 林右昌：基隆捷運將拉近城際距離

基隆市長林右昌昨晚應政治大學社科院及地政系邀請，分享自己的成長過程以及7年來透過城市治理與規劃，逐步翻轉基隆、打造城市全新樣貌的經驗，他表示，基隆是首都生活圈的一環，更是重要的海洋門戶，隨著日後基隆捷運建設，將更拉近城際距離。更讓他感到欣慰的是，能夠找回基隆人的光榮感。

林右昌昨晚（23日）7點半以「你我如何來解決台灣城市發展的困境」為題，在政大社科院及地政學系舉辦的「全球國際城市的新視野」系列活動中發表演講，並表示自己2014年底剛當選市長時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，且負債新台幣124.29億元，負債比47.37％。

「就像開著老爺車與其他城市競爭」，林市長說，雖然面臨基隆有史以來最艱困的情況，但他並未因此感到悲觀，經過市府團隊這幾年努力，已成功減債48.29億元，讓基隆負債比降低至28.92％。

林右昌說，市港再生標竿計畫是翻轉基隆的關鍵之一，從東岸商場、城際轉運站、基隆塔、再到國門廣場等項目構成市港再生標竿計畫各個環節，最初勾勒的理想藍圖正逐漸實踐中。

他以車站周遭都市規畫為例，從中山一、二路拓寬、忠一路貫通、孝四路引道以及基一信天橋拆除，再到即將完工的城際轉運站與國門廣場，經過這幾年間交通運輸重新梳理，重塑都市設計與城市美學，為未來發展奠立良好基礎。

林市長重視文化資產及人文藝術的維護與提倡，如沙灣歷史文化園區、要塞司令部、太平青鳥書店等案例；另外，從基隆塔、正濱漁會大樓、正濱漁港色彩屋到望海巷跨海大橋，展示在地特色及觀光發展的可塑性，逐漸形成海洋文化城市意象。