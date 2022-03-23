花蓮玉興橋預力梁因強震坍塌 今晚10時提前恢復通車

蘇花改工程處施作中的台9線花蓮玉里玉興橋拓寬工程，因今天凌晨強烈地震，28根已吊放完成的預力梁側翻、斷裂。工程單位今天封路檢查，並將碰損影響的機慢車道預力梁打除，提早在今晚10時解除封路改道措施，恢復舊橋通行，其餘未影響行車安全的其他斷裂預力梁，預計3天內打除清理完畢。

位於台9線的玉興橋為跨越秀姑巒溪的高架橋，目前正施工拓寬兩側，上周六剛完成吊梁作業，吊放32根預力梁，這周開始施作間隔梁，還未完成，就因大地震震鬆，有28根側翻，斷裂，預估損失達4、5000萬元。

花蓮縣長徐榛蔚、副議長潘月霞等人，今天下午到玉興橋勘查。處長李宗仁說明，32支預力梁19日吊放時，已依各項規定設置臨時斜撐及水平支撐等連結防落設施，因地震的震度太強，致臨時支撐系統損壞，預力梁傾倒並掉落在施工範圍內，所幸是深夜發生，現場沒有人員受傷。

工程處表示，因為傾倒的預力梁有碰損通行中的舊玉興橋外側懸臂橋面版，為安全起見，事故後立即啟動封路改道措施，全面檢查是否有不當裂縫、變形等狀況，同時將碰損影響玉興橋機慢車道的預力梁打除。