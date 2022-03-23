疫情緩基隆今年啟動掃墓公車 6天提供載客隨招隨停

清明掃墓時節將屆，基隆市政府將實施南榮公墓墓區內交通管制，為便利市民前往掃墓，公車處於3月26、27日，及4月2、3、4、5日共計6天，提供墓區免費掃墓專車，採隨招隨停服務方式，民眾可多利用。

公車處指出，3月26、27日，及4月2、3、4、5日共6天，提供墓區內免費專車服務，自上午6時至下午4時，派有12輛中型公車，分別行駛2條路線，一是南榮公墓大門口至火葬場，一是南榮公墓大門口經納骨塔至新墓區入口，乘客坐滿即開，且沿途採隨招隨停服務。

因應疫情，市民乘坐接駁公車前應配戴口罩，並配合手部消毒及測量額溫，民眾若未配戴口罩，或額溫超過37.5度，請勿搭乘免費接駁專車。處長陳新埤表示，請民眾多加利用大眾運輸工具及掃墓專車，以分散車流，維持交通順暢。

由於南榮公墓墓區路幅狹窄，有交通管制，掃墓公車需求有其必要，歷年來反映都不錯，今年再度啟動掃墓公車機制，提供掃墓民眾交通服務。