快訊

東航空難首場記者會 董事長回應外媒全程「照稿讀、答非所問」

外國機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春天氣息漸濃換新衣 宜蘭「太平山櫻花」粉嫩綻放

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台灣特有種「太平山櫻花」的花朵潔白帶點粉紅色，也被稱為「太平山白櫻花」。圖／羅東林管處提供
台灣特有種「太平山櫻花」的花朵潔白帶點粉紅色，也被稱為「太平山白櫻花」。圖／羅東林管處提供

太平山國家森林遊樂區一年四季各有風情，素有「太平山之寶」的台灣特有種「太平山櫻花」粉嫩綻放，春天氣息日漸濃郁，花期將持續到4月底。林務局羅東林管處表示，盛開美景分布在見晴懷古步道至太平山莊、翠峰景觀道路的沿途兩側，最佳欣賞點就在見晴懷古步道入口處。

羅東林管處指出，1914年開始太平山森林的探勘調查，檜木林的發現不只促成當地森林資源開發，學者也陸續來採集、調查植物。日本人佐佐木舜一1931年3月到太平山，採得太平山特有的薔薇科新種「太平山櫻花」，並以學名Prunus matuurai發表。

台灣原生種的櫻花有14種，其中太平山櫻花只生長在海拔1800公尺至2000公尺寒冷、多雲霧的太平山區，堪稱太平山之寶；有別於常見的山櫻花，它的花期較晚，每年約3月下旬到4月才會盛開。

太平山國家森林遊樂區內的太平山櫻花，主要分布在宜專一線的見晴懷古步道入口處至太平山莊沿途，翠峰景觀道路兩側也有零星分布。

羅東林管處說，太平山櫻花的花朵潔白帶點粉紅色，也稱為「太平山白櫻花」，花季期間很容易發現其盛開美景。此外不像一般山櫻花整朵落下，太平山櫻花的花瓣是一片片飄落，遊客來訪時，不妨低頭欣賞滿地的心型小巧花瓣。

太平山櫻花只生長在海拔1800公尺至2000公尺寒冷、多雲霧的太平山區，堪稱太平山之寶。圖／羅東林管處提供
太平山櫻花只生長在海拔1800公尺至2000公尺寒冷、多雲霧的太平山區，堪稱太平山之寶。圖／羅東林管處提供
太平山的春天氣息日漸濃郁，台灣特有種「太平山櫻花」最近粉嫩綻放，花期將持續到4月底。圖／羅東林管處提供
太平山的春天氣息日漸濃郁，台灣特有種「太平山櫻花」最近粉嫩綻放，花期將持續到4月底。圖／羅東林管處提供
太平山櫻花分布在宜專一線的見晴懷古步道入口處至太平山莊沿途。圖／羅東林管處提供
太平山櫻花分布在宜專一線的見晴懷古步道入口處至太平山莊沿途。圖／羅東林管處提供

太平山 櫻花 羅東

延伸閱讀

太平山才看得到 特有種「太平山櫻花」綻放迎賓

太平山年度盛會「迎媽祖」 遊客驚喜巧遇虔誠參拜

漫步太平山「寂靜山徑」 聽聲音感受自然之美

太平山地上霜如披白紗「超浪漫」 今年冬天追雪恐無望

相關新聞

春天氣息漸濃換新衣 宜蘭「太平山櫻花」粉嫩綻放

太平山國家森林遊樂區一年四季各有風情，素有「太平山之寶」的台灣特有種「太平山櫻花」粉嫩綻放，春天氣息日漸濃郁，花期將持續...

疫情緩基隆今年啟動掃墓公車 6天提供載客隨招隨停

清明掃墓時節將屆，基隆市政府將實施南榮公墓墓區內交通管制，為便利市民前往掃墓，公車處於3月26、27日，及4月2、3、4...

台泥和平4礦場諮商同意投票 在地部落通過繼續採礦

台泥集團在花蓮縣秀林鄉和平村有4個礦場，去年10月展開部落諮商程序，近日在吾谷子和克尼布兩個關係部落，由部落會議召開諮商...

宜蘭員山福園3期納骨樓落成 營造追思空間像美麗花園

宜蘭縣員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，今天縣政府舉辦落成典禮，第三期納骨樓目前開放一樓使用空間，包含個人、雙人...

清明4天連假將登場 宜蘭「訂房未滿」原因曝光

清明節是國人傳統重大節日，4天連假下周六將至，宜蘭縣政府預估國5會有大量車潮，單日雙向交通量估達7.2萬輛次，部分路段壅...

才接任1天 花蓮玉里多處災情新科代理鎮長江東成忙勘災

花蓮玉里鎮前鎮長蔡秋龍因涉貪遭羈押，縣府指派前民政處長江東成代理，才走馬上任1天，今天清晨就遇到大地震，且餘震不斷，玉里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。