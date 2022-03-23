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春天氣息漸濃換新衣 宜蘭「太平山櫻花」粉嫩綻放
太平山國家森林遊樂區一年四季各有風情，素有「太平山之寶」的台灣特有種「太平山櫻花」粉嫩綻放，春天氣息日漸濃郁，花期將持續到4月底。林務局羅東林管處表示，盛開美景分布在見晴懷古步道至太平山莊、翠峰景觀道路的沿途兩側，最佳欣賞點就在見晴懷古步道入口處。
羅東林管處指出，1914年開始太平山森林的探勘調查，檜木林的發現不只促成當地森林資源開發，學者也陸續來採集、調查植物。日本人佐佐木舜一1931年3月到太平山，採得太平山特有的薔薇科新種「太平山櫻花」，並以學名Prunus matuurai發表。
台灣原生種的櫻花有14種，其中太平山櫻花只生長在海拔1800公尺至2000公尺寒冷、多雲霧的太平山區，堪稱太平山之寶；有別於常見的山櫻花，它的花期較晚，每年約3月下旬到4月才會盛開。
太平山國家森林遊樂區內的太平山櫻花，主要分布在宜專一線的見晴懷古步道入口處至太平山莊沿途，翠峰景觀道路兩側也有零星分布。
羅東林管處說，太平山櫻花的花朵潔白帶點粉紅色，也稱為「太平山白櫻花」，花季期間很容易發現其盛開美景。此外不像一般山櫻花整朵落下，太平山櫻花的花瓣是一片片飄落，遊客來訪時，不妨低頭欣賞滿地的心型小巧花瓣。
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