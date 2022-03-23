春天氣息漸濃換新衣 宜蘭「太平山櫻花」粉嫩綻放

太平山國家森林遊樂區一年四季各有風情，素有「太平山之寶」的台灣特有種「太平山櫻花」粉嫩綻放，春天氣息日漸濃郁，花期將持續到4月底。林務局羅東林管處表示，盛開美景分布在見晴懷古步道至太平山莊、翠峰景觀道路的沿途兩側，最佳欣賞點就在見晴懷古步道入口處。

羅東林管處指出，1914年開始太平山森林的探勘調查，檜木林的發現不只促成當地森林資源開發，學者也陸續來採集、調查植物。日本人佐佐木舜一1931年3月到太平山，採得太平山特有的薔薇科新種「太平山櫻花」，並以學名Prunus matuurai發表。

台灣原生種的櫻花有14種，其中太平山櫻花只生長在海拔1800公尺至2000公尺寒冷、多雲霧的太平山區，堪稱太平山之寶；有別於常見的山櫻花，它的花期較晚，每年約3月下旬到4月才會盛開。

太平山國家森林遊樂區內的太平山櫻花，主要分布在宜專一線的見晴懷古步道入口處至太平山莊沿途，翠峰景觀道路兩側也有零星分布。