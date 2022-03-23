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太平山才看得到 特有種「太平山櫻花」綻放迎賓

中央社 / 宜蘭縣23日電

林務局羅東林區管理處今天表示，台灣特有種「太平山櫻花」目前在所轄太平山國家森林遊樂區內綻放迎賓，花期約到4月下旬，讓初春的太平山又多了不同的自然山色點綴。

羅東林管處發布新聞稿表示，太平山森林的探勘調查始於1914年，隨著當時山區檜木林的發現，也吸引相關學者們前往調查及採集植物。1931年3月，日本人佐佐木舜一於太平山採得太平山特有的薔薇科新種太平山櫻花，並以學名Prunus matuurai發表，這種櫻花只分布於太平山，堪稱太平山之寶。

羅東林管處補充，台灣原生種的櫻花只有14種，其中台灣特有種的「太平山櫻花」只生長於海拔1800至2000公尺寒冷多雲霧的太平山區，它比一般常見的山櫻花花期較晚，大約於3月下旬才會綻放。

羅東林管處育樂課長吳思儀說，目前太平山國家森林遊樂區內沿著宜專一線路段快要抵達太平山莊的路旁，或於翠峰景觀道路兩側，很容易遠眺或看到太平山櫻花開花的美景。

她表示，太平山櫻花的花朵有淡粉紅或淡白色，因此也有人稱為「太平山白櫻花」；另外，其他山櫻花在落花時是一整朵落下，但太平山櫻花的花瓣會一片片飄落，民眾到太平山遊玩時不妨低頭欣賞滿地心型的小巧花瓣。

太平山 櫻花 羅東

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