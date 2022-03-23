台泥和平4礦場諮商同意投票 在地部落通過繼續採礦

台泥集團在花蓮縣秀林鄉和平村有4個礦場，去年10月展開部落諮商程序，近日在吾谷子和克尼布兩個關係部落，由部落會議召開諮商同意投票，分別以8成2、9成7得票率，同意台泥持續採礦。台泥表示，雖然現行礦業法並未規定，仍主動提出諮商程序，未來會持續攜手部落永續發展。

台泥集團在和平村的水泥廠，周邊有和平、寶來、合盛原及金昌4個石礦，其中寶來和金昌的礦權已到期，正申請展限中，金盛原至2025年，和平至2034年。台泥去年10月向秀林鄉公所申請展開部落諮商程序，舉辦多場說明會與部落溝通，這個月17日在吾谷子（和中）、22日在克尼布（和平）部落舉辦投票，議決4個石礦從事水泥原料礦石資源開發同意事項。

17日在吾谷子部落的諮商同意投票上，有部分族人對於礦場安全存在疑慮，尤其2012年蘇拉颱風曾造成土石流淹沒部落，而昨天在克尼布部落也有1名族人質疑程序問題，但多數族人都對台泥表達肯定。

兩場投票結果，吾谷子部落具投票權有176戶，135戶出席，111戶同意，15戶不同意，9張廢票，同意戶數達82.2%；克尼布部落具投票權198戶，出席169戶、165戶同意，僅3戶不同意，廢票1票，同意戶數更高達97.6%，2個部落均同意台泥繼續採礦。

台泥表示，從前年1月就打開和平廠大門，推動全台灣第一個開放工廠專案台泥DAKA，2年來吸引451萬人次造訪，為地方帶來其他類型就業機會，也計畫朝向低碳環保綠能園區轉型。