聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭員山福園3期納骨樓落成 營造追思空間像美麗花園
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，今天縣政府舉辦落成典禮，第三期納骨樓目前開放一樓使用空間，包含個人、雙人以及家族式6人、12人的各種不同塔位，滿足民眾選擇需求，殯葬服務品質再提升。
員山福園四周有山有水，環境清幽，經常有人到此拍照取景，但福園塔位飽和，一櫃難求，縣府為因應高齡化社會，規劃興建第三期納骨塔於103年發包設計，歷經6年規劃、水土保持工程、納骨櫃位需求調整變更，終於克服萬難於109年7月8日開工，今年1月完工，今邀請地方人士舉行落成典禮。
縣長林姿妙表示，縣民期盼已久的福園三期納骨樓已如期如質完工，開放使用，園區配合傳統禮俗融入現代化設備，以高綠覆率、低密度標準興建，在莊嚴、寧靜、祥和的山水美景間，創造優質安奉先人及休憩祭拜的友善環境，提供完整、便捷、現代化的殯葬一元化服務。
第三期納骨樓是地下一層及地上三層建物，32格停車位及兩部電梯，總經費2億5700萬元；計畫容許開發數量3萬8000個塔位及1萬5000個牌位，是目前縣內最大納骨設施，目前開放一樓空間共有1萬2259個納骨位及4122個牌位。
員山福園表示，這座納骨樓以「往者的居所，生者的場所」構想出發，無論設計及空間規劃都非常具有美學概念，室內空間配置引入自然光線與氣流，克服宜蘭多雨的氣候。
另為了順應基地地貌，建築物台階與漸次往上抬高的路徑，營造「級石」的層次；斜屋頂型式與漸層退縮的量體出簷，形成具有「重簷」的視覺性。員山福園表示，「級石．重簷」呼應建築物所具備的「吉時．崇嚴」特性，流通的廊道搭配植栽、草坪、砌石等元素，構成一處幽雅舒適的追思空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言