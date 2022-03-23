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宜蘭員山福園3期納骨樓落成 營造追思空間像美麗花園

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓環境清幽，營造出一處寧靜舒適的追思空間。圖／員山福園提供
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓環境清幽，營造出一處寧靜舒適的追思空間。圖／員山福園提供

宜蘭縣員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，今天縣政府舉辦落成典禮，第三期納骨樓目前開放一樓使用空間，包含個人、雙人以及家族式6人、12人的各種不同塔位，滿足民眾選擇需求，殯葬服務品質再提升。

員山福園四周有山有水，環境清幽，經常有人到此拍照取景，但福園塔位飽和，一櫃難求，縣府為因應高齡化社會，規劃興建第三期納骨塔於103年發包設計，歷經6年規劃、水土保持工程、納骨櫃位需求調整變更，終於克服萬難於109年7月8日開工，今年1月完工，今邀請地方人士舉行落成典禮。

縣長林姿妙表示，縣民期盼已久的福園三期納骨樓已如期如質完工，開放使用，園區配合傳統禮俗融入現代化設備，以高綠覆率、低密度標準興建，在莊嚴、寧靜、祥和的山水美景間，創造優質安奉先人及休憩祭拜的友善環境，提供完整、便捷、現代化的殯葬一元化服務。

第三期納骨樓是地下一層及地上三層建物，32格停車位及兩部電梯，總經費2億5700萬元；計畫容許開發數量3萬8000個塔位及1萬5000個牌位，是目前縣內最大納骨設施，目前開放一樓空間共有1萬2259個納骨位及4122個牌位。

員山福園表示，這座納骨樓以「往者的居所，生者的場所」構想出發，無論設計及空間規劃都非常具有美學概念，室內空間配置引入自然光線與氣流，克服宜蘭多雨的氣候。

另為了順應基地地貌，建築物台階與漸次往上抬高的路徑，營造「級石」的層次；斜屋頂型式與漸層退縮的量體出簷，形成具有「重簷」的視覺性。員山福園表示，「級石．重簷」呼應建築物所具備的「吉時．崇嚴」特性，流通的廊道搭配植栽、草坪、砌石等元素，構成一處幽雅舒適的追思空間。

員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，今天舉行落成典禮，宜蘭的殯葬服務品質再提升。圖／員山福園提供
員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，今天舉行落成典禮，宜蘭的殯葬服務品質再提升。圖／員山福園提供
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓環境清幽，營造出一座美麗寧靜的追思空間。圖／員山福園提供
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓環境清幽，營造出一座美麗寧靜的追思空間。圖／員山福園提供
員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，今天舉行落成典禮，宜蘭的殯葬服務品質再提升。圖／員山福園提供
員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，今天舉行落成典禮，宜蘭的殯葬服務品質再提升。圖／員山福園提供
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，目前開放一樓包含個人、雙人以及家族式6人、12人等不同塔位。圖／員山福園提供
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓是縣內最大的納骨設施，目前開放一樓包含個人、雙人以及家族式6人、12人等不同塔位。圖／員山福園提供
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓環境清幽，營造出一座美麗寧靜的追思空間。圖／員山福園提供
宜蘭縣員山福園第三期納骨樓環境清幽，營造出一座美麗寧靜的追思空間。圖／員山福園提供

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