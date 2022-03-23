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清明4天連假將登場 宜蘭「訂房未滿」原因曝光

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
清明4天連假下周即將到來，公路總局第四區養護工程處預期將有大量車潮往返宜花地區。圖／警方提供
清明4天連假下周即將到來，公路總局第四區養護工程處預期將有大量車潮往返宜花地區。圖／警方提供

清明節是國人傳統重大節日，4天連假下周六將至，宜蘭縣政府預估國5會有大量車潮，單日雙向交通量估達7.2萬輛次，部分路段壅塞，公路總局第四區養護工程處也預期，將有大量車潮往返宜花地區。

縣府統計歷年清明連假較多車流的時段，預期國5南下為4月2日凌晨4點到晚間6點、3日清晨6點到下午5點、4日清晨6點到早上11點，蘇花改則是凌晨4點到早上11點；國5北上有3日下午1點至晚間11點、4日早上9點到中午12點、5日清晨7點到晚間9點，蘇花改為3日下午3點到5點、4日早上11點到晚間9點。

因應返鄉掃墓人潮，宜蘭縣立殯葬管理所4月5日早上8點至下午3點安排清明專車，在宜蘭轉運站免費接駁，每30分鐘一班，且掛有布條以便辨識。

公路總局第四區養護工程處指出，4天連假尖峰時段在蘇澳與崇德地區設置大客車優先通行措施，並在蘇花改路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

另外，宜蘭綠色博覽會本周六在冬山河生態綠舟登場，宜蘭縣觀光協會理事長王文新感謝縣府舉辦活動，有助於提振觀光，儘管清明連假能吸引人潮，但綠博期間並非暑假，人潮不如童玩節得多。

4天連假訂房狀況如何，宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂表示，今年受疫情影響，民眾不會太早訂房，會視疫情穩定狀況而定，目前訂房率為5成，下周會較明朗。

宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴說，離假期還有幾天，會不會滿房，下周才明朗，近期陸續有訂單進來，每個區域不同，礁溪有些訂房率已達7、8成。

花蓮近海今天凌晨地震頻傳，宜蘭警方認為，距離清明假期還有多日，接下來若餘震多或有災情，較可能影響民眾出遊、掃墓安排。宜蘭旅宿業也說，若無重大災情，較不會影響民眾的行程規劃。

宜蘭綠色博覽會本周六在冬山河生態綠舟登場，宜蘭縣觀光協會理事長王文新感謝縣府舉辦活動，有助於提振觀光。本報資料照片
宜蘭綠色博覽會本周六在冬山河生態綠舟登場，宜蘭縣觀光協會理事長王文新感謝縣府舉辦活動，有助於提振觀光。本報資料照片

宜蘭 連假 蘇花改

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