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323頻地震 台東18所學校有災情部分道路房屋龜裂

中央社 / 台東縣23日電

花東地區從今天凌晨至清晨「震不停」，最大震度是6弱級，造成台東縣部分道路及房屋龜裂、土石崩落及18所學校有災情，台東縣饒慶鈴透過視訊指示相關單位全力協助搶修搶險。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，花東近海今天凌晨1時許起發生超過50起有感地震，造成台東東海岸沿線學校機關、道路的損傷，為了解各地災情及災害應變中心各單位相關應變工作，台東縣政府特別召開「0323地震」災情工作會報。

台東縣「0323地震」災情第1次工作會報於今天上午10時召開，台東縣府所有編組單位主管及代表參與，成功鎮長黃博昌、長濱鄉長潘淑芳、東河鄉民政課長烏曉蘋也以視訊與會，說明最新地震災情、應變搶修等作業。

饒慶鈴在會中表示，連續地震所幸僅部分財產的損失，沒有重大人員傷亡情況。呼籲鄉親若有餘震發生，切勿驚慌，並請鄉親做好防災準備，東海岸鄉鎮有多處路段邊坡坍方或出現落石，影響通行，感謝公路總局及警察同仁持續戒護並陸續移走落石，大家路過仍要提高警覺。

會中各地通報災情，包括台23線41k及42.5k、台11線87-89k、台30線32.8K等處都有落石，影響無法通行或單向通行；長濱鄉永福路段約1.8米高大石頭掉落，阻擋車道中間；除長濱鄉1件老翁玻璃砸傷救護案件，目前無其他人員傷亡案件。

另外，東海岸有多起道路土石崩坍、受損、建物受損、管線受損、成功鎮109年老廟福德宮受損等災害。

學校受損部分，共有18所學校有災情，主要集中在東海岸三鄉鎮學校，災情多屬水塔受損、輕鋼架掉落、教室建築產生裂縫或剝落、女兒牆受損石塊掉落。

長濱國小幼兒園及樟原國小因有輕鋼架掉落，校方擔憂有餘震的可能，已妥善安排學生於安全地點上課。

協力單位台東大學教授王文清與會提醒注意河海堤巡查、鐵公路橋與隧道巡查、建築館舍、校舍檢查、醫療院所啟動應變、山區道路巡查等工作。

台東縣政府秘書長盧協昌表示，縣府建設、財經及主計等單位，應協助各鄉鎮公所災後搶修搶險。

台東 地震

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