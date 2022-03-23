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才接任1天 花蓮玉里多處災情新科代理鎮長江東成忙勘災

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮永昌里中華路民宅巷弄圍牆倒塌，代理鎮長江東成指示清潔隊協助清理，讓巷弄住戶恢復通行。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮永昌里中華路民宅巷弄圍牆倒塌，代理鎮長江東成指示清潔隊協助清理，讓巷弄住戶恢復通行。圖／玉里鎮公所提供

花蓮玉里鎮前鎮長蔡秋龍因涉貪遭羈押，縣府指派前民政處長江東成代理，才走馬上任1天，今天清晨就遇到大地震，且餘震不斷，玉里鎮接連傳出橋梁斷裂、道路龜裂、落石、民宅圍牆崩塌阻斷居民通行等災情，新科代理鎮長江東成清晨起率同仁四處勘災，掌握第一手災情。

江東成在警界服務30多年，退休後由縣長徐榛蔚延攬進入縣府服務，歷任地政處、民政處長，前年卸下公職。但因蔡秋龍涉貪仍在羈押中，鎮長一職懸缺，縣府指派江東成代理，昨天上午才辦理就職暨交接典禮。

不料今天清晨1時許，花東地區連續發生地震，尤其清晨1時41分地震芮氏規模6.6，玉里鎮最大鎮度5級，接下來又有數十起餘震，玉里鎮災情頻傳。

鎮公所統計，包括玉興橋拓寬的預力梁坍塌，台30線玉長公路因道路龜裂全線封閉，源城里有碾米廠廠房傾斜、台9線路燈傾倒、永昌里中華路巷弄民宅圍牆崩塌阻斷居民出入，觀音里高寮赤柯山及豐里贊平產業道路落石、春日里泰林部落近秀姑巒溪的農路及通住東豐石崗1鄰1號路口，都有路面龜裂現象，另也有文健站輕微災損。

代理鎮長江東成從今天清晨起，即率領公所建設課長鄭凱仁、農業課長葉佳棋，馬不停蹄到各災害地點視察，指揮救災，並責令鎮公所成立災害應變中心，由相關人員及主管進駐，與地方配合處理，中華路巷弄民宅已由清潔隊員與當地永昌里長趙琦文排除路障，恢復住戶通行，其餘災害地點也都架設警示標誌或封鎖現場。

江東成表示，餘震不斷，請鎮民注意安全，接下來幾天，鎮公所將持續加速查報工作，掌握第一手災情，也會積極與相關單位協同合作，守護鎮民生命財產安全。

花蓮地震不斷，玉里鎮災情頻傳，代理鎮長江東成（右）昨天才接任，今天四處勘災掌握第一手災情。圖／玉里鎮公所提供
花蓮地震不斷，玉里鎮災情頻傳，代理鎮長江東成（右）昨天才接任，今天四處勘災掌握第一手災情。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮赤柯山產業道路因地震落石。圖／民眾提供
花蓮縣玉里鎮赤柯山產業道路因地震落石。圖／民眾提供
花蓮地震不斷，玉里鎮災情頻傳，代理鎮長江東成（右）昨天才接任，今天四處勘災掌握第一手災情。圖／玉里鎮公所提供
花蓮地震不斷，玉里鎮災情頻傳，代理鎮長江東成（右）昨天才接任，今天四處勘災掌握第一手災情。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮代理鎮長江東成（左）昨天接任，因應地震災情，要求公所成立災害應變中心。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮代理鎮長江東成（左）昨天接任，因應地震災情，要求公所成立災害應變中心。圖／玉里鎮公所提供

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