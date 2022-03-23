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高壓線碰觸橫擔短路 基隆2573戶清晨停電45分鐘

中央社 / 基隆23日電

基隆市信義區和中正區部分路段今天清晨6時30分突然停電台電表示，因變壓器電源側的高壓線路段碰觸到橫擔引起短路，經派員檢修後於上午7時15分恢復供電，2573戶受影響。

台電基隆區營業處表示，設在基隆市花源一街電桿上變壓器電源側的高壓線路段碰觸到橫擔引起短路，由於線路上設有保護裝置而跳脫，上午6時30起，基隆市信義區和中正區部分路段停電，經派員檢修後於上午7時15分恢復供電。

停電範圍包含基隆市信義區正信路、東光路、東信路、培德路、深澳坑路、崇法街、花源一街、花源三街、花源五街、花源七街、花源九街，及中正區豐稔街一帶，統計影響戶數共2573戶。

台電指出，為防範類似事故發生，基隆區營業處將持續派員加強巡視線路，並利用紅外線熱影像分析儀檢測線路弱點並及早更換，避免造成事故停電。

基隆 停電 台電

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