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宜蘭綠九市場親子共廚買菜玩料理 3場次限定10組快報名

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
小朋友戴上廚師帽、穿上專屬圍裙，在宜蘭市綠九市場採買食材，跟著大人學做料理。記者戴永華／攝影
小朋友戴上廚師帽、穿上專屬圍裙，在宜蘭市綠九市場採買食材，跟著大人學做料理。記者戴永華／攝影

你有多久沒有帶孩子去逛菜市場了？宜蘭市公所安排在4月至6月的第二個周六上午，在綠九市場舉辦3場親子共廚玩料理活動，現場會有美食老師教導如何採買食材、製作美味料理，享受手作美食的親子之樂。

親子共廚是宜蘭市綠九市場推動親子友善市場的開端，去年一開放報名幾乎秒殺額滿，但後來遇到疫情升溫，只好取消；今年為了不想讓民眾失望，決定恢復舉辦「料理孩子王‧玩轉菜市場」親子活動。

市公所今天宣傳內容，活動日期訂4月9日、5月14日、6月11日，4、5、6月的第二個周六上午10時30分舉行，小朋友戴上廚師帽、穿上專屬圍裙，在講師帶領下推兒童購物車逛市場買食材、親子做料理，孩子在傳統市場裡放假兼放電，學當小小料理王。

市公所表示，4月份開跑首場活動是水餃DIY，由獲選宜蘭十大好食的老豫仔水餃李豫宜擔任講師，讓親子捏出傳承河南爺爺的眷村美食技藝，包出財源滾滾金元寶。

5月是水果果凍DIY，由咖啡甜點「台灣黑熊」餐飲的美美老師擔任講師，帶領親子製作健康無負擔的新鮮水果果凍，以後家長跟孩子在家就能DIY，享受下午茶時光。

6月是創意飯糰製作，由「香草食堂」主廚李俊諭運用傳統市場食材，發揮創意巧思製作親子飯糰，可愛的三角飯糰變換各式造型，好吃又好玩。

市長江聰淵表示，宜蘭市綠九市場擁有廣敞的停車空間跟動線規劃，最近更添購兒童購物車，未來也將繼續推動親子友善設施，期許綠九市場成為親子最愛逛的傳統市場。

這次活動採線上報名，每場活動限親子10組，每組報名費200元，包含材料費及保證金，100元保證金於活動後退還，每場活動開辦前二周報名，報名資訊請上Facebook粉絲專頁「宜蘭市場放送頭」查詢。

宜蘭市公所舉辦「料理孩子王‧玩轉菜市場」活動，首場將安排老豫仔水餃的李豫宜指導如何製作美味水餃，今天由市長江聰淵等人先示範。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所舉辦「料理孩子王‧玩轉菜市場」活動，首場將安排老豫仔水餃的李豫宜指導如何製作美味水餃，今天由市長江聰淵等人先示範。記者戴永華／攝影
去年因疫情停辦的「料理孩子王‧玩轉菜市場」最近將恢復舉辦，市公所在四月到六月共安排三個場次，報名手腳要快。記者戴永華／攝影
去年因疫情停辦的「料理孩子王‧玩轉菜市場」最近將恢復舉辦，市公所在四月到六月共安排三個場次，報名手腳要快。記者戴永華／攝影

親子 宜蘭 傳統市場

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