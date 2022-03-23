宜蘭綠九市場親子共廚買菜玩料理 3場次限定10組快報名

你有多久沒有帶孩子去逛菜市場了？宜蘭市公所安排在4月至6月的第二個周六上午，在綠九市場舉辦3場親子共廚玩料理活動，現場會有美食老師教導如何採買食材、製作美味料理，享受手作美食的親子之樂。

親子共廚是宜蘭市綠九市場推動親子友善市場的開端，去年一開放報名幾乎秒殺額滿，但後來遇到疫情升溫，只好取消；今年為了不想讓民眾失望，決定恢復舉辦「料理孩子王‧玩轉菜市場」親子活動。

市公所今天宣傳內容，活動日期訂4月9日、5月14日、6月11日，4、5、6月的第二個周六上午10時30分舉行，小朋友戴上廚師帽、穿上專屬圍裙，在講師帶領下推兒童購物車逛市場買食材、親子做料理，孩子在傳統市場裡放假兼放電，學當小小料理王。

市公所表示，4月份開跑首場活動是水餃DIY，由獲選宜蘭十大好食的老豫仔水餃李豫宜擔任講師，讓親子捏出傳承河南爺爺的眷村美食技藝，包出財源滾滾金元寶。

5月是水果果凍DIY，由咖啡甜點「台灣黑熊」餐飲的美美老師擔任講師，帶領親子製作健康無負擔的新鮮水果果凍，以後家長跟孩子在家就能DIY，享受下午茶時光。

6月是創意飯糰製作，由「香草食堂」主廚李俊諭運用傳統市場食材，發揮創意巧思製作親子飯糰，可愛的三角飯糰變換各式造型，好吃又好玩。

市長江聰淵表示，宜蘭市綠九市場擁有廣敞的停車空間跟動線規劃，最近更添購兒童購物車，未來也將繼續推動親子友善設施，期許綠九市場成為親子最愛逛的傳統市場。