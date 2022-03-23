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影／基隆雨不停青苔濕滑易跌 作家林立青帶街友洗校園
基隆近3個月來幾乎天天在下雨，今天還是濕答答的天氣，很多公園、校園步道都長青苔，日前還發生中正公園牌樓有一對祖孫因青苔滑倒，爺爺受輕傷。「做工的人」作者林立青今天到銘傳國中，他是以「友洗公司」名義來為校園內外環境清洗青苔，維護師生行走安全。
林立青成立「友洗公司」，以聘請弱勢者、街友等提供工作機會，自力更生之餘，更可以回饋社會。林立青曾帶著他們清洗西門紅樓、艋舺教會等地，近日到基隆7所校園清洗，已到成功、建德國中成效不錯，今天再到銘傳國中，學校位處山坡，因潮濕下雨多步道有不少也方長青苔，學生上下學都得小心翼翼。
林立青說，有些人因為沒有工作淪為街友，他發現其實他們也想要再工作，只是沒有機會再學新的東西，透過街洗的工作讓他們建立信心，還可以賺錢，也回饋社會，到學校清洗還獲得感謝狀，讓他們努力做，回復信心是很好的事。
銘傳國中9年級彈性學習課程「議發光」，剛好也是以無家者、街友為主題，由老師帶著學生進行專題的探討，這次機會讓學生對街友有更深的認識，成為一次機會教育。
議員童子瑋今天也到學校協助清洗，相當認同「議發光」課程，如何引導街友回歸家庭或社區生活，是現在社會須關注的議題。林立青成立的「友洗公司」的作法，「不是給他們魚，而是給一根釣竿」。
銘傳國中王淑芬校長表示，很感謝林立青來清洗校園，在「議發光」課程上，學生先閱讀無家者相關的書籍，並透過教師提問與分組討論，逐步認識無家者的現況及背後原因，破除對於無家者的迷思與誤解，使學生深入了解該議題可能的影響，帶動社會對於弱勢族群的關懷，並培養學生的行動執行力。
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