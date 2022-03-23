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高山部落候車亭仿照獵人陷阱 展現原民文化

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉公所在高山部落入口處建設「高山部落候車亭」，外觀仿造獵人的石板陷阱，展現布農族打獵文化，讓鄉親非常高興不用再受風吹日曬雨淋。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所在高山部落入口處建設「高山部落候車亭」，外觀仿造獵人的石板陷阱，展現布農族打獵文化，讓鄉親非常高興不用再受風吹日曬雨淋。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮豐濱鄉公所在高山部落入口處，建設「高山部落候車亭」，不同於一般的公車候車亭，外觀仿造獵人的石板陷阱，不但極具特色，更展現布農族打獵文化。鄉公所表示，加上設計總經費82萬元，打造台灣首座以布農族陷阱作為概念的候車亭。

高山部落候車亭地點位於台11線39.4公里處，豐濱鄉公所指出，高山部落是唯一靠海的布農族部落，這次候車亭整體設計概念，就是以布農族獵人傳統智慧，打造捕獵陷阱為意象，將當地具有特色的傳統文化智慧融入公車亭設計，讓遊客從候車亭就能了解原民文化。

「愈小的部落愈需照顧」豐濱鄉長江莉婷說，公所今年已規畫幸福巴士醫療線，透過長達100公里的交通接駁，服務洗腎鄉親，讓回家的路可以輕鬆一點。過去當地只有公車站牌，沒有遮蔽物，部落族人等車時只能風吹日曬雨淋，十分辛苦，在族人的建議下，公所爭取經費，為部落完成候車亭建置，已正式啟用。

出身於磯崎村的鄉民代表司玉花指出，磯崎村是豐濱鄉的門面，期許旅客看見候車亭，能停下腳步走進體驗部落旅遊，觀賞高山部落的金針山美景，採集部落農特產段木香菇，讓世界看見美麗的布農部落。

高山部落會議主席馬中原表示，這是全台第一個輸出高海拔文化獵場智慧到台11線上的候車亭，兼具有原住民的傳統美學，整體造型在多次部落與公所一同參與式設計，終於有一座屬於在地特色的候車亭。

過去高山部落入口處只有公車站牌，沒有遮蔽物，等車時只能風吹日曬雨淋，豐濱鄉公所為部落完成候車亭建置，已正式啟用。圖／豐濱鄉公所提供
過去高山部落入口處只有公車站牌，沒有遮蔽物，等車時只能風吹日曬雨淋，豐濱鄉公所為部落完成候車亭建置，已正式啟用。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮高山部落候車亭前有布農族獵人打造的石板捕獵陷阱，展現原民傳統智慧。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮高山部落候車亭前有布農族獵人打造的石板捕獵陷阱，展現原民傳統智慧。圖／豐濱鄉公所提供

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