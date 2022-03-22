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影／基隆城博會3亮點 林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供

「2022城市博覽會」將於4月22日到5月2日登場，基隆市長林右昌說，城市博覽會有三個精采亮點，第一是整個基隆城市都是展場，以港口、文化和海洋生態為主題，其次是晚上有光雕秀絢爛奪目，並有難得一見的海上觀展，邀請全國民眾一起來基隆看展。

市府今在台北松山文創園區舉辦記者會，公布城市博覽會宣傳影片和大會主視覺，林右昌率領展區策展的觀光及城市行銷處長曾姿雯、文化局長陳靜萍、都市發展處長徐燕興及產業發展處長黃健峰等人踩著滑板車進入會場，正式啟動。立委蔡適應、議長蔡旺璉等都出席。

林右昌說，城市博覽會有三個精采亮點，第一是整個基隆城市都是展場，以港口、文化和海洋生態為主題，呈現基隆的多元文化和豐富底蘊；其次城博會不僅有白天的展演活動，晚上的光雕秀更是絢爛奪目，還有海上觀展。

城博會規畫三大展區及一副展區，整合基隆建設資源，串聯各展區觀光亮點。A展區以基隆港開展，往西上到太平山城和基隆地標，往東到基港大樓、基隆美術館；B展區從舊漁會正濱大樓為起點，沿正濱漁港來到色彩屋，串連和平島。

C展區則以海科館為核心，融入潮境公園、八斗子漁港；另將結合劇場表演及展覽，在沙灣歷史文化園區和要塞司令部之間的歷史建築群為主的K展區，呈現基隆多元文化蘊底。

在A展區小艇碼頭與B展區正濱漁港間安排海上觀展服務，全新的豪華客船從A展區小艇碼頭直達網紅景點正濱漁港色彩屋，旅客可以從海上視角欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品及城市山海美景及光雕秀。

夜間觀展，光雕展演區域包含基隆地標KEELUNG，基隆美術館及海洋廣場，有四大主題共同串聯港、城、丘空間，透過光電藝術元素，結合燈光、照明設計、建築光雕等。城市博覽會官網近期將會正式上線，有詳細資訊和各項展演活動時間。

曾姿雯表示，基隆每年在不同季節舉辦許多活動，如潮藝術、海派浪漫光雕秀、潮境海灣節音樂會等，這次連結城博會，再加上城博期間限定活動，就是要創造「24小時不斷電玩基隆」新體驗。

基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供
基隆城博會3亮點，林右昌：光雕秀、海上觀展及城市展場。圖／基隆市政府提供

林右昌 基隆 正濱漁港

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