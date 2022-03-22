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仿布農族傳統狩獵陷阱 花蓮高山部落候車亭啟用

中央社 / 花蓮縣22日電

花蓮豐濱鄉靠海，有唯一布農族「高山部落」，部落入口花東海岸公路上新設置一座候車亭，以布農族傳統狩獵陷阱為意象，非常吸睛；鄉公所還將規劃幸福巴士路線服務更多鄉親。

豐濱鄉公所今天在高山部落入口處、省道台11線39.4公里處舉辦「高山部落候車亭-獵人智慧石板陷阱」啟用典禮，縣府、地方、公路單位等百餘人參加，一起慶賀與祝福。

鄉長江莉婷致詞表示，「高山部落」為鄉內唯一布農族人居住的部落，也是唯一靠海的布農族部落，這次候車亭整體設計概念是以布農族傳統捕獵陷阱為意象，將當地具有特色的傳統文化智慧融入設計中，也成為台灣第一座以布農族陷阱作為概念的候車亭。

江莉婷說，過去當地只有公車站牌，部落族人等車時缺乏遮蔽，得忍受日曬雨淋十分辛苦，爭取經費為部落完成候車亭；且今年已規劃幸福巴士醫療路線，希望接駁100公里路程來協助洗腎需求的鄉親，讓回家的路可以輕鬆一點。

「這是全台第一個輸出高海拔文化獵場智慧到台11線上的候車亭。」高山部落會議主席馬中原說，候車亭仿照布農族傳統狩獵陷阱設計而成，極富在地意義，兼具有原住民的傳統美學和科學，整體造型在多次與公所一同參與設計，終於完成屬於在地特色的候車亭。

巴士 布農族 花蓮

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