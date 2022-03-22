孕婦及15歲以下學童嬰幼兒 基隆22家牙醫院所免掛號費

衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，自昨天起到4月11日期間，舉辦「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，懷孕婦女及15歲以下學童和嬰幼兒於活動期間持健保卡至參加活動的牙醫診所醫院就診，可享免掛號費福利，但不包括健保部分負擔費用。基隆市共有22家愛心牙醫院所參加。

基隆市牙醫師公會指出，懷孕期間因內分泌賀爾蒙改變，使得牙齦血管擴張造成牙齦紅腫，刷牙容易流血，如果清潔不當，就會形成牙齦炎或牙周病。另疫情期間學生在家上課，有69%的家長放任小孩睡前吃甜食，53%的家長告訴小孩不需刷牙，這都會讓小孩養成有損口腔健康的習慣。而且有50%以上的成人會因為疫情關係沒做定期口腔檢查。

基隆有22家牙醫院所熱烈響應免收掛號費服務，鼓勵15歲以下學童、嬰幼兒與準媽媽們多利用這段時間至牙醫院所看牙。

基隆市牙醫師公會口衛主委林建宏醫師說，懷孕期的「妊娠牙齦炎大部分會在生產後復原，政府補助懷孕婦女每3個月可以至牙醫院所洗牙檢查，以避免牙齦炎或牙周病的惡化。家長也可以利用這段時間帶小孩至牙醫院所做口腔健康檢查，6歲以下全口塗氟、國小一二年級施做恆牙第一大臼齒窩溝封填。

基隆市牙醫師公會理事長黃常樹醫師表示，從懷孕媽媽開始照護，到孩子出生、上學至國中，都能擁有健康的牙齒。

基隆市參與的愛心院所有：

─仁愛區： 蔡志明牙醫診所、曜聖牙醫診所、經典牙醫診所、超群牙醫診所、品馨牙醫診所、麗星美學牙醫診所、一日尊榮牙醫診所、陽明牙醫診所 ─信義區：台大牙醫診所、衛褔部基隆醫院 ─中正區： 澄星牙醫診所、勝斌牙醫診所、藝美牙醫診所 ─中山區： 中山牙醫診所、隆源牙醫診所、柏泰牙醫診所 ─安樂區：基隆長庚紀念醫院、悅來牙醫診所 ─暖暖區：正榮牙醫診所、微風牙醫診所、潔安牙醫診所 ─七堵區：晶采美學牙醫診所

中華民國牙醫師公會全國聯合會查詢參與活動之牙科醫療診所網址：

https://www.cda.org.tw/cda/oral_health_detail.jsp?ocid=291