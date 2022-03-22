「東區青聚點」在宜蘭 林姿妙與青年今鋸木象徵啟用

宜縣府攜手教育部青年發展署，在宜蘭中興文創園區4號倉庫打造「東區青聚點」，作為宜花東的青年交流據點，提供青年培力、交流及諮詢空間，並募集留鄉、返鄉、移居東岸者進駐圓夢。開幕典禮今天舉行，縣長林姿妙、青年發展署長陳雪玉、遠距與會的行政院政務委員唐鳳，以及宜花東青年團隊等人共襄盛舉，更以鋸木象徵正式啟用。

歷史建築的4號倉庫為2層樓透天厝，室內面積共約240坪，前身是日治時期的木材輸送室，縣府經重建規劃後，將此作為東區青聚點的實體營運場域，規劃創生基地、策展區域、開放式活動空間等，提供青年開會、展覽之用。

林姿妙上任後，重視青年發展，不只成立勞工處青年事務科作為專責服務單位，也積極與中央、地方等單位合作推展，此次整備公有空間，成為地方創生的青年區域性交流據點。她今天致詞說道，年輕人勇往直前、追求理想，宜蘭縣政府全力相挺。

縣府勞工處提到，東區青聚點還有「100%PEERs」2項專案計畫，分別是跨域青年在工作坊分析問題、找出解決之道的「城市設計實驗室」，以及透過公開募集、免費指導等資源提供，協助跨縣市地方創生團隊築夢的「青年共創實驗室」。