快訊

桌球／鄭怡靜單打失利 混雙配林昀儒闖WTT多哈站4強

高市8旬老翁因停電送命 家屬多次聯絡台電卻沒下文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「東區青聚點」在宜蘭 林姿妙與青年今鋸木象徵啟用

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜縣府攜手教育部青年發展署，在宜蘭中興文創園區4號倉庫打造「東區青聚點」。記者林佳彣／攝影
宜縣府攜手教育部青年發展署，在宜蘭中興文創園區4號倉庫打造「東區青聚點」。記者林佳彣／攝影

宜縣府攜手教育部青年發展署，在宜蘭中興文創園區4號倉庫打造「東區青聚點」，作為宜花東的青年交流據點，提供青年培力、交流及諮詢空間，並募集留鄉、返鄉、移居東岸者進駐圓夢。開幕典禮今天舉行，縣長林姿妙、青年發展署長陳雪玉、遠距與會的行政院政務委員唐鳳，以及宜花東青年團隊等人共襄盛舉，更以鋸木象徵正式啟用。

歷史建築的4號倉庫為2層樓透天厝，室內面積共約240坪，前身是日治時期的木材輸送室，縣府經重建規劃後，將此作為東區青聚點的實體營運場域，規劃創生基地、策展區域、開放式活動空間等，提供青年開會、展覽之用。

林姿妙上任後，重視青年發展，不只成立勞工處青年事務科作為專責服務單位，也積極與中央、地方等單位合作推展，此次整備公有空間，成為地方創生的青年區域性交流據點。她今天致詞說道，年輕人勇往直前、追求理想，宜蘭縣政府全力相挺。

縣府勞工處提到，東區青聚點還有「100%PEERs」2項專案計畫，分別是跨域青年在工作坊分析問題、找出解決之道的「城市設計實驗室」，以及透過公開募集、免費指導等資源提供，協助跨縣市地方創生團隊築夢的「青年共創實驗室」。

青年發展署長陳雪玉說，宜花東有41個鄉鎮市，東區青聚點建立後，可提供青年更多交流空間，在此學習跨越地域性的限制。以遠距方式參與的唐鳳表示，繼南區、北區，東區青聚點是第3個接棒啟用的區域性青聚點，也期待後續中區啟動，共同打造、搭起青年跟地方創生的交流平台。

「東區青聚點」作為宜花東的青年交流據點，提供青年培力、交流及諮詢空間。記者林佳彣／攝影
「東區青聚點」作為宜花東的青年交流據點，提供青年培力、交流及諮詢空間。記者林佳彣／攝影
中興文創園區4號倉庫為歷史建築，是一棟2層樓透天厝，前身是日治時期的木材輸送室。記者林佳彣／攝影
中興文創園區4號倉庫為歷史建築，是一棟2層樓透天厝，前身是日治時期的木材輸送室。記者林佳彣／攝影
宜縣府整備公有空間，將中興文創園區4號倉庫打造成地方創生的青年區域性交流據點。記者林佳彣／攝影
宜縣府整備公有空間，將中興文創園區4號倉庫打造成地方創生的青年區域性交流據點。記者林佳彣／攝影
「東區青聚點」今天開幕，縣長林姿妙、教育部青年發展署長陳雪玉與青年們，以鋸斷木頭象徵正式啟用。記者林佳彣／攝影
「東區青聚點」今天開幕，縣長林姿妙、教育部青年發展署長陳雪玉與青年們，以鋸斷木頭象徵正式啟用。記者林佳彣／攝影
「東區青聚點」今天開幕，行政院政務委員唐鳳以遠距共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
「東區青聚點」今天開幕，行政院政務委員唐鳳以遠距共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
4號倉庫作為「東區青聚點」的實體營運場域，規劃創生基地、策展區域、開放式活動空間等，提供青年開會、展覽之用。記者林佳彣／攝影
4號倉庫作為「東區青聚點」的實體營運場域，規劃創生基地、策展區域、開放式活動空間等，提供青年開會、展覽之用。記者林佳彣／攝影
「東區青聚點」作為宜花東的青年交流據點，提供青年培力、交流及諮詢空間。記者林佳彣／攝影
「東區青聚點」作為宜花東的青年交流據點，提供青年培力、交流及諮詢空間。記者林佳彣／攝影

青年 林姿妙

延伸閱讀

9地方首長年輕照曝光 陳其邁：林姿妙變化有點大

年輕嫩照曝光 陳其邁驚呼「自己怎麼差這麼多」

9首長嫩照 鄭文燦認不出林姿妙 柯文哲說年紀大很正常

首長九宮格曝光 網驚盧秀燕好正！宜蘭發生什麼事？

相關新聞

首長九宮格曝光 網驚盧秀燕好正！宜蘭發生什麼事？

昨晚台灣大學政治系教授王業立在臉書發布一張9宮格照片，從北到南9名現任縣市首長年少時照片曝光，引發網友討論轉載，網友驚呼...

清明連假花蓮住房率8成 蘇花路廊車流量多恐塞車

今年清明節連假有4天，公路總局預估，蘇花路廊連假第1天南下車流量最多，第3天轉變為北上車流量高，可能會塞在花蓮崇德至新城...

「東區青聚點」在宜蘭 林姿妙與青年今鋸木象徵啟用

宜縣府攜手教育部青年發展署，在宜蘭中興文創園區4號倉庫打造「東區青聚點」，作為宜花東的青年交流據點，提供青年培力、交流及...

影／基隆中正公園牌樓「好漢坡」生青苔 前農林課長摔傷

基隆市中正公園牌樓的階梯有百餘階，拾級而上，有基隆「好漢坡」之稱，每天有很多民眾爬階梯運動，昨天市府前農林課長李正仁去接...

玉里鎮長涉貪遭停職 傅崐萁花蓮服務處執行長代理

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌貪汙罪，被地方法院裁定羈押獲准，也遭縣府停職。由立委傅崐萁服務處花蓮執行長江東成，代理玉里鎮長，今...

城市博覽會 林右昌開箱

2022城市博覽會4月22日在基隆登場，市長林右昌昨天先為系列活動開箱，強調這是台灣博覽會的首部曲，將以整個城市為展場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。