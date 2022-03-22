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影／基隆中正公園牌樓「好漢坡」生青苔 前農林課長摔傷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正公園牌樓「好漢坡」長青苔，前農林課長李正仁摔傷，公園科派人清除。圖／議員呂美玲提供
基隆中正公園牌樓「好漢坡」長青苔，前農林課長李正仁摔傷，公園科派人清除。圖／議員呂美玲提供

基隆市中正公園牌樓的階梯有百餘階，拾級而上，有基隆「好漢坡」之稱，每天有很多民眾爬階梯運動，昨天市府前農林課長李正仁去接孫子下課時，祖孫2人因青苔滑倒，李正仁左手肘撞到破皮輕傷。議員呂玲認為太危險，希望要定期清洗。市府已派人清除青苔，會定期維護。

文史工作者李正仁曾任基隆市政府農林課長、基隆市野鳥學會理事長等，目前是基隆社區大學講師，他退下公職多年來，從事自然生態保育、推動文史工作，可是說是基隆自然生態及文史工作的「活字典」。

李正仁在臉書說，昨天傍晚接金孫下課途中，意外跌坐階梯，祖孫2人被青苔汙水沾染衣褲，還好阿孫並沒有受傷害，他左手肘破皮，指市府對於中正公園入口大樓梯任其滋生青苔，地水下滲流階梯，未加清潔整理。

李正仁今天受訪說，昨天天氣很好，樓梯有滲水出來，水和青苔混在一起就很濕滑，很多人都會走這裡，尤其去接小孩會經過，希望市政府改快改善，且不是這裡而已，還有不少地方也是如此。市政府真的要加油，市長林右昌做了很多很大型的工程，很棒很厲害，但是不要把最基本的東西忽略掉，「基隆塔」重大工程在進行中，但是中正公園的階梯卻長青苔。

議員呂美玲說，今天早上得知李老師摔倒受傷後，立刻通報公園科改善，此處階梯雖然上方封閉施工，但仍可通到山上及附近幼兒園，很多民眾會上下階段及運動，長青苔十分危險，應定期維護改善。

市府都發處公園科長陳彥材表示，上午接獲反映有青苔後已立即派員清除，公園科都有定期維護，但基隆這3個月來下雨日數非常多，幾乎天天在下雨，十分潮濕，公園科人力很有限，只要接獲反映就會立即處理。

基隆中正公園牌樓「好漢坡」長青苔，前農林課長李正仁摔傷。記者游明煌／攝影
基隆中正公園牌樓「好漢坡」長青苔，前農林課長李正仁摔傷。記者游明煌／攝影
基隆中正公園牌樓「好漢坡」長青苔，前農林課長李正仁摔傷。記者游明煌／攝影
基隆中正公園牌樓「好漢坡」長青苔，前農林課長李正仁摔傷。記者游明煌／攝影

基隆 文史工作者

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