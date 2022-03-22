快訊

嘉義婚宴敬酒「惹疫」？ 陳時中：即日禁逐桌敬茶敬酒

第28期疫苗明10時起預約 預約平台4月起退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉里鎮長涉貪遭停職 傅崐萁花蓮服務處執行長代理

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭羈押、停職，花蓮縣政府派立委傅崐萁服務處執行長江東成（前排右6）代理鎮長，今天舉行代理鎮長就職交接典禮。圖／民眾提供
花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭羈押、停職，花蓮縣政府派立委傅崐萁服務處執行長江東成（前排右6）代理鎮長，今天舉行代理鎮長就職交接典禮。圖／民眾提供

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌貪汙罪，被地方法院裁定羈押獲准，也遭縣府停職。由立委傅崐萁服務處花蓮執行長江東成，代理玉里鎮長，今天宣誓上任。由於蔡秋龍未被判刑，若2個月後羈押期滿沒有延押，仍可申請復職，在任期12月25日屆滿前沒遭定罪，甚至可參選爭取連任。

國民黨籍蔡秋龍涉嫌玉里鎮大禹壘球場公共工程等弊案，在2019年至2021年，涉及驗收瑕疵問題，檢調查到鎮長與多間廠商有不正當的金錢往來，每筆金額有數百萬元，累積起來多達上千萬元，蔡涉嫌違反貪汙治罪條例收受賄賂罪、圖利罪等罪嫌，於本月9日遭法院裁定羈押禁見，縣府也在當天決議蔡秋龍鎮長職務停職。

羈押期限原則是2個月，縣府民政處表示，代理鎮長最少任期是2個月，若5月9日蔡秋龍羈押期滿且未被延押，可向縣府申請復職；在12月25日任期結束前，蔡遭法院判刑，才會依照地方制度法解職。

蔡秋龍首任玉里鎮長，任期未滿就遭羈押，他日前就有意要競選連任，遇上同黨前鎮長龔文俊捲土重來挑戰，儘管還沒判刑，但形象已大受影響，是否能登記參選還有待觀察。

歷經13天後，玉里鎮公所今天舉行代理鎮長就職交接典禮，63歲江東成從花蓮縣副縣長顏新章手中接下玉里鎮長印信，上任代理鎮長；出身警界的他，曾任地政處長、民政處長，去年7月轉任立委傅崐萁花蓮服務處執行長。江東成說，地方發展有停滯的情況，會積極列管檢視地方建設補助案，聽取鄉親、村里長的建言，盡全力為民服務。

花蓮 傅崐萁 貪汙

延伸閱讀

傅崐萁要求採購先進武器 蘇貞昌：不是在菜市場點菜

花蓮玉里鎮長因弊案遭羈押 縣府派江東成代理

傅崐萁勸「腰桿挺直」向美要武器 蘇：不是菜市場點菜

徐巧芯檢舉傅崐萁被公布姓名 趙少康轟：這算搞什麼？

相關新聞

首長九宮格曝光 網驚盧秀燕好正！宜蘭發生什麼事？

昨晚台灣大學政治系教授王業立在臉書發布一張9宮格照片，從北到南9名現任縣市首長年少時照片曝光，引發網友討論轉載，網友驚呼...

清明連假花蓮住房率8成 蘇花路廊車流量多恐塞車

今年清明節連假有4天，公路總局預估，蘇花路廊連假第1天南下車流量最多，第3天轉變為北上車流量高，可能會塞在花蓮崇德至新城...

玉里鎮長涉貪遭停職 傅崐萁花蓮服務處執行長代理

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌貪汙罪，被地方法院裁定羈押獲准，也遭縣府停職。由立委傅崐萁服務處花蓮執行長江東成，代理玉里鎮長，今...

城市博覽會 林右昌開箱

2022城市博覽會4月22日在基隆登場，市長林右昌昨天先為系列活動開箱，強調這是台灣博覽會的首部曲，將以整個城市為展場，...

花蓮百年麵包樹移植 地方祝福

花蓮市區有1棵樹齡123年的麵包樹，為縣府列管老樹，因周邊要興建房屋，建商協請怡園度假村移植到24公里遠的園區，預計花費...

助青年脫單 戀戀蘭陽愛之旅報名

年輕人忙於工作，沒時間結交異性朋友，宜蘭縣政府為幫助未婚族「脫單」首度扮起月老，訂於4月30舉辦單身聯誼活動，地點選在生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。