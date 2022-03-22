玉里鎮長涉貪遭停職 傅崐萁花蓮服務處執行長代理

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌貪汙罪，被地方法院裁定羈押獲准，也遭縣府停職。由立委傅崐萁服務處花蓮執行長江東成，代理玉里鎮長，今天宣誓上任。由於蔡秋龍未被判刑，若2個月後羈押期滿沒有延押，仍可申請復職，在任期12月25日屆滿前沒遭定罪，甚至可參選爭取連任。

國民黨籍蔡秋龍涉嫌玉里鎮大禹壘球場公共工程等弊案，在2019年至2021年，涉及驗收瑕疵問題，檢調查到鎮長與多間廠商有不正當的金錢往來，每筆金額有數百萬元，累積起來多達上千萬元，蔡涉嫌違反貪汙治罪條例收受賄賂罪、圖利罪等罪嫌，於本月9日遭法院裁定羈押禁見，縣府也在當天決議蔡秋龍鎮長職務停職。

羈押期限原則是2個月，縣府民政處表示，代理鎮長最少任期是2個月，若5月9日蔡秋龍羈押期滿且未被延押，可向縣府申請復職；在12月25日任期結束前，蔡遭法院判刑，才會依照地方制度法解職。

蔡秋龍首任玉里鎮長，任期未滿就遭羈押，他日前就有意要競選連任，遇上同黨前鎮長龔文俊捲土重來挑戰，儘管還沒判刑，但形象已大受影響，是否能登記參選還有待觀察。

歷經13天後，玉里鎮公所今天舉行代理鎮長就職交接典禮，63歲江東成從花蓮縣副縣長顏新章手中接下玉里鎮長印信，上任代理鎮長；出身警界的他，曾任地政處長、民政處長，去年7月轉任立委傅崐萁花蓮服務處執行長。江東成說，地方發展有停滯的情況，會積極列管檢視地方建設補助案，聽取鄉親、村里長的建言，盡全力為民服務。