花蓮玉里鎮長因弊案遭羈押 縣府派江東成代理
花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉犯貪污治罪條例收受賄賂、圖利等案，遭花蓮地方法院收押禁見，花蓮縣政府派立法委員傅崐萁服務處執行長江東成代理鎮長，今天舉行就職交接典禮。
玉里鎮長蔡秋龍因弊案3月9日遭羈押禁見，無法執行鎮長職務，依地方制度法必須停止其職務並由縣府派員代理。今天上午在玉里鎮公所中正堂舉行代理鎮長江東成就任儀式，由副縣長顏新章監交，鎮公所秘書張一旻將印信交給江東成。
顏新章致詞表示，江東成具有豐富的行政經驗、雄厚的法治涵養，未來希望地方各界多給予協助，建設地方，繁榮玉里。
江東成說，很感謝花蓮縣長徐榛蔚給他能為在地服務的機會，將會竭盡所能、全力以赴，未來也期望各界提供興革意見，共同為地方的繁榮而努力。
鳳林鎮客家籍的江東成，中央警察大學行政警察學系畢業，從基層員警開始就在花蓮縣服務，退休後曾出任花蓮縣政府地政處長、民政處長職務，再轉任立法委員傅崐萁服務處執行長。
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