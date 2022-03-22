快訊

嘉義婚宴敬酒「惹疫」？ 陳時中：即日禁逐桌敬茶敬酒

第28期疫苗明10時起預約 預約平台4月起退場

花蓮玉里鎮長因弊案遭羈押 縣府派江東成代理

中央社 / 花蓮縣22日電

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉犯貪污治罪條例收受賄賂、圖利等案，遭花蓮地方法院收押禁見，花蓮縣政府派立法委員傅崐萁服務處執行長江東成代理鎮長，今天舉行就職交接典禮。

玉里鎮長蔡秋龍因弊案3月9日遭羈押禁見，無法執行鎮長職務，依地方制度法必須停止其職務並由縣府派員代理。今天上午在玉里鎮公所中正堂舉行代理鎮長江東成就任儀式，由副縣長顏新章監交，鎮公所秘書張一旻將印信交給江東成。

顏新章致詞表示，江東成具有豐富的行政經驗、雄厚的法治涵養，未來希望地方各界多給予協助，建設地方，繁榮玉里。

江東成說，很感謝花蓮縣長徐榛蔚給他能為在地服務的機會，將會竭盡所能、全力以赴，未來也期望各界提供興革意見，共同為地方的繁榮而努力。

鳳林鎮客家籍的江東成，中央警察大學行政警察學系畢業，從基層員警開始就在花蓮縣服務，退休後曾出任花蓮縣政府地政處長、民政處長職務，再轉任立法委員傅崐萁服務處執行長。

花蓮 警察 傅崐萁

延伸閱讀

傅崐萁勸「腰桿挺直」向美要武器 蘇：不是菜市場點菜

徐巧芯檢舉傅崐萁被公布姓名 趙少康轟：這算搞什麼？

檢舉傅崐萁換票賄選證據不足 徐巧芯：感到疑惑但尊重

國民黨考紀會再開會查中常委賄選 傅崐萁終於出現說明

相關新聞

首長九宮格曝光 網驚盧秀燕好正！宜蘭發生什麼事？

昨晚台灣大學政治系教授王業立在臉書發布一張9宮格照片，從北到南9名現任縣市首長年少時照片曝光，引發網友討論轉載，網友驚呼...

清明連假花蓮住房率8成 蘇花路廊車流量多恐塞車

今年清明節連假有4天，公路總局預估，蘇花路廊連假第1天南下車流量最多，第3天轉變為北上車流量高，可能會塞在花蓮崇德至新城...

玉里鎮長涉貪遭停職 傅崐萁花蓮服務處執行長代理

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉嫌貪汙罪，被地方法院裁定羈押獲准，也遭縣府停職。由立委傅崐萁服務處花蓮執行長江東成，代理玉里鎮長，今...

城市博覽會 林右昌開箱

2022城市博覽會4月22日在基隆登場，市長林右昌昨天先為系列活動開箱，強調這是台灣博覽會的首部曲，將以整個城市為展場，...

花蓮百年麵包樹移植 地方祝福

花蓮市區有1棵樹齡123年的麵包樹，為縣府列管老樹，因周邊要興建房屋，建商協請怡園度假村移植到24公里遠的園區，預計花費...

助青年脫單 戀戀蘭陽愛之旅報名

年輕人忙於工作，沒時間結交異性朋友，宜蘭縣政府為幫助未婚族「脫單」首度扮起月老，訂於4月30舉辦單身聯誼活動，地點選在生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。