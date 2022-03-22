清明連假花蓮住房率8成 蘇花路廊車流量多恐塞車

今年清明節連假有4天，公路總局預估，蘇花路廊連假第1天南下車流量最多，第3天轉變為北上車流量高，可能會塞在花蓮崇德至新城段，將協同警方控管號誌疏導交通。車流量帶來旅客人潮，連假前2天平均住房率8成5幾乎客滿，後2天也有5成，旅遊市場前景看好。

公路總局四工處交控中心主任陳國正指出，依照往年經驗，清明連假第1天，蘇花路廊南下往花蓮車流量最多，一整天會有1萬8到2萬輛，預計上午7點至下午2點車流量會最多，恐造成塞車，旅行時間會是平常的2倍。

到了清明連假第3天，蘇花路廊路況會反轉，變成北上車流量較高，車輛可能塞在崇德到新城段，預估谷風隧道和平端車速較慢，導致車流回堵；第4天可能出現2萬車流量，恐有車速慢的情況。

陳國正表示，在連假車流量高時，禁止大貨車通行蘇花改，隧道裡會則開放路肩大客車通行，在崇德至新城段規畫疏導措施，盡量避免車輛卡在隧道裡，在隧道兩端有號誌調整疏導車流。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，東部疫情趨緩，清明連假前2天，飯店住房率有8成5，第3天6成左右，第4天4成，民宿住房率也有9成，過幾天應該就會滿房。在客源方面，因觀光局推出旅行社補助，團客也有增加的趨勢。

近期花東縱谷的柚花盛開，加上大農大富螢火蟲季，瑞穗天合國際觀光酒店推出賞螢行程，吸引親子客源，清明連假住房率達8成5，仍有零星房型可接受預訂，觀察散客即訂即行的趨勢，預料近期住房率還會再提升。