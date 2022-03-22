首長九宮格曝光 網驚盧秀燕好正！宜蘭發生什麼事？

昨晚台灣大學政治系教授王業立在臉書發布一張9宮格照片，從北到南9名現任縣市首長年少時照片曝光，引發網友討論轉載，網友驚呼盧秀燕年輕時好正！更不少人提及「宜蘭發生什麼事？從今起收回對宜蘭縣長謾罵。」新北市長侯友宜則表示，「那時大學畢業前的照片」感嘆歲月不饒人。

台灣大學政治系教授王業立昨晚在臉書發布一張9宮格照片，包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁等人通通入列，年輕時的大頭照也紛紛曝光。

其中，網友讚嘆盧秀燕年輕時臉型豐勻有型，更驚呼林姿妙清秀模樣讓人不敢相信「宜蘭發生什麼事？從今起收回對宜蘭縣長謾罵。」

新北市長侯友宜上午看到自己年輕時照片，感嘆歲月不饒人，他說，照片是大學畢業前最後留長髮的照片，之後擔任刑警為了抓壞人就理平頭，看了照片感到大家都上了年紀，有工作壓力、家庭孩子要照顧，這是要付出青春歲月，每個人都會老、經歷滄桑、要開心面對人生。