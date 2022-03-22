花蓮第3鄉發防疫禮金 光復鄉民每人可領1000元

花蓮縣光復鄉公所今天開始發放鄉民每人新台幣1000元的防疫禮金，希望在COVID-19疫情衝擊下，給鄉民補貼購置防疫用品，估計約1萬2200人受惠。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已逾2年，為減緩疫情對鄉民的衝擊，花蓮縣秀林鄉、豐濱鄉分別發放3000元、1000元防疫津貼；光復鄉公所也提出發放防疫禮金提案，經由鄉民代表會通過及縣府核定，今天起分4天發送。

光復鄉公所發布訊息指出，禮金發放對象為民國110年6月30日（含）前設籍光復鄉的鄉民，且於發放當日仍在籍者，發放每人1000元，於22、24、29及31日在各村指定地點發放；若無法於指定日期領取，5月31日前可至各村辦公處領取。

禮金費用由鄉公所自籌，連同行政費用總經費約1270萬元，共約1萬2200人受惠，希望禮金補貼鄉民購置防疫物品，共同度過疫情難關。

今天發放地點在大平村、大華村及北富村，由公所各課室全員出動服務，鄉長林清水也到各村巡視發放情形；民眾對於領到禮金紛表「不無小補」。