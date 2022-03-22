從無語良師身上學習 花蓮OHCA救回比率提升
花蓮縣消防局自2021年安排已取得高級救護員證照的消防員參與「無語良師」課程，讓OHCA救回比率與前1年相比提升7%，歸功於在無語良師身上學習，提升緊急救護技能。
慈濟基金會對於把死後身軀奉獻給醫學教育，培育良醫，遺體全身捐贈者敬稱「無語良師」。
慈濟大學今天發布訊息表示，醫學系3月的模擬手術課程安排8名無語良師，讓醫學生在老師身上學習插管、胸管放置等緊急治療手術，除醫學生20人、醫師29人，還有花蓮縣消防局39名高級救護技術員參與學習。
課程結束後，慈濟大學舉辦感恩追思典禮，包括慈濟大學校長劉怡均、醫學院師長、花蓮縣消防局長林文瑞、衛福部東區緊急醫療應變中心執行長徐子恒等出席。
林文瑞表示，近年來在慈濟大學、慈濟醫院協助下，已訓練許多消防同仁成為高級救護技術員，在第一現場成為醫師的眼、醫師的手，可進行骨針等侵入性治療。
以往這些技術都是在道具上實習，但道具和真人畢竟不同，花蓮縣OHCA（到醫院前心肺功能停止）救回比率2021年與前1年相比提升7%，整體救回比率從2015年僅13%，去年達到25%，都要歸功於在無語良師身上學習，緊急救護技能提升，挽回許多家庭免於破碎。
慈大醫學系學生徐群表示，感恩無語良師的「寧可在我身上劃錯千刀，也不願在病人身上劃錯一刀」的精神，透過這次課程可以在老師身上練習很多次，會時時警惕自己「要做得更好」。
無語良師的家屬羅世明說，以前大家都說人死後就沒有用了，但是從父親成為無語良師那一刻起，深深感受到父親留下的愛和價值，感謝慈濟大學和所有的學員，讓彼此互相成就，互相圓滿。
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