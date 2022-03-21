快訊

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

賴清德問成大生未來志向 41%想「躺平」讓他傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市政府包場 林右昌與高中生看《時代革命》挺香港

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今晚邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》，市場林右昌在開演前表示，這是香港人民用血淚和青春，爭取香港民主的篇章。圖／基市府提供
基隆市政府今晚邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》，市場林右昌在開演前表示，這是香港人民用血淚和青春，爭取香港民主的篇章。圖／基市府提供

基隆市政府今晚間7點舉辦《時代革命》電影包場活動，市長林右昌、市府團隊和上百名高中職學生，一同觀賞以香港反送中為主題的紀錄片，用實際行動力挺對抗極權，捍衛民主自由與人權的價值。

林右昌在電影開演前，特別先向所有勇敢爭取自由民主的香港朋友致上最高的敬意，他說，香港的人民用他們的血淚和青春，爭取香港能有民主的未來，也書寫了《時代革命》這部電影中的每一篇故事。

林右昌也向學生分享，他成長的年代剛好碰上解除髮禁、天安門事件及野百合學運等，可以說是台灣民主爆炸性發展的年代。在座學生這幾年也可以看到香港人民爭取民主的過程，連國小的孩子都要走上街道，可見得人民對於香港政府有多麼不信任。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，民主自由在台灣好像是隨手可得，但在看了電影之後，會讓我們知道習以為常的生活，也是必須付出很大的代價才能夠爭取。今天邀請高中職青年學子看電影，就是希望民主自由的種子能向下扎根，並發芽茁壯。

自香港嫁來台灣並在基隆開咖啡廳的郭鳳琳說，雖然從螢幕看《時代革命》，眼中只是部紀錄片，但對於香港人來說，卻是真實的日常生活。當時很多比在座高中生還小的學生都走上街頭，爭取自由民主，她呼籲台灣民眾要更團結，共同珍惜得來不易的民主自由果實。

基隆市政府今晚包場，邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》。圖／基市府提供
基隆市政府今晚包場，邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》。圖／基市府提供
基隆市政府今晚包場，邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》。圖／基市府提供
基隆市政府今晚包場，邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》。圖／基市府提供
基隆市政府今晚包場，邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》。圖／基市府提供
基隆市政府今晚包場，邀請上百名高中職學生觀賞以香港反送中為主題的紀錄片《時代革命》。圖／基市府提供

香港 電影 林右昌 基隆

延伸閱讀

影／城市博覽會林右昌「開箱」 基隆港郵輪消失嘆可惜

基隆何嘉仁書店結束 林右昌：與誠品或獨立書店再合作

擬比照雙北垃圾隨袋徵收 林右昌：方向正確將評估推動

林右昌簽書會 妻子吳秋英出席 重現林與馬尾妹相擁畫面

相關新聞

鳥來築巢可能造成短路 台電在電線桿裝「風車」嚇唬牠

高雄大社區民權路、中正路一帶887戶今天停電，原因是鳥巢樹枝碰觸設備，導致楠梓變電所饋線跳脫。基隆、汐止的山、河地區有許...

孕婦、15歲以下看牙免收掛號費 基隆22家牙醫院所響應

衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會今天起到4月11日，舉辦「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，懷孕婦女及15歲以下...

基隆高架橋下電纜線竟掛3個垃圾包 有人戲稱另類「垃圾不落地」

基隆市西定河高架橋下的電纜線，有人發現竟然掛著3包垃圾。當地仁愛區光華里長陳世豐今天通報市府協助清除，並納悶垃圾是如何丟...

基隆市政府包場 林右昌與高中生看《時代革命》挺香港

基隆市政府今晚間7點舉辦《時代革命》電影包場活動，市長林右昌、市府團隊和上百名高中職學生，一同觀賞以香港反送中為主題的紀...

基隆童話藝術節共創「大自然的禮物」 妝點海洋廣場

2022基隆童話藝術節藝術裝置「大自然的禮物（Nature! OUR GIFTS.）」今天亮相，這件作品是由在地藝術家李奇...

影／城市博覽會林右昌「開箱」 基隆港郵輪消失嘆可惜

基隆市「2022城市博覽會」4月22日開幕，基隆市長林右昌今天主持城博會「開箱」儀式，逐一介紹A、B、C主展區和K副展區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。