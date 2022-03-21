基隆市政府包場 林右昌與高中生看《時代革命》挺香港

基隆市政府今晚間7點舉辦《時代革命》電影包場活動，市長林右昌、市府團隊和上百名高中職學生，一同觀賞以香港反送中為主題的紀錄片，用實際行動力挺對抗極權，捍衛民主自由與人權的價值。

林右昌在電影開演前，特別先向所有勇敢爭取自由民主的香港朋友致上最高的敬意，他說，香港的人民用他們的血淚和青春，爭取香港能有民主的未來，也書寫了《時代革命》這部電影中的每一篇故事。

林右昌也向學生分享，他成長的年代剛好碰上解除髮禁、天安門事件及野百合學運等，可以說是台灣民主爆炸性發展的年代。在座學生這幾年也可以看到香港人民爭取民主的過程，連國小的孩子都要走上街道，可見得人民對於香港政府有多麼不信任。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，民主自由在台灣好像是隨手可得，但在看了電影之後，會讓我們知道習以為常的生活，也是必須付出很大的代價才能夠爭取。今天邀請高中職青年學子看電影，就是希望民主自由的種子能向下扎根，並發芽茁壯。