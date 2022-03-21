孕婦、15歲以下看牙免收掛號費 基隆22家牙醫院所響應

衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會今天起到4月11日，舉辦「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，懷孕婦女及15歲以下學童和嬰幼兒，持健保卡可享免掛號費（不包括健保部分負擔費用）。基隆市共有22家牙醫院所參加，活動為期四周，有些診所還主動延長活動時間。

俗語說「生一個小孩，掉一顆牙」，基隆市牙醫師公會表示，這是以前認為胎兒在媽媽肚子裡會吸收鈣質，導致產婦會掉一顆牙，事實是懷孕期間因內分泌賀爾蒙改變，牙齦血管擴張造成牙齦紅腫，刷牙容易流血，如果清潔不當，就會形成牙齦炎或牙周病。加上懷孕飲食習慣改變，喜歡酸性食物或進食次數增加，也會增加齲齒的機率。

根據國外研究，疫情期間學生在家上課，有69%的家長放任小孩睡前吃甜食，53%的家長告訴小孩不需刷牙，都會讓小孩養成有損口腔健康的習慣。50%以上的成人也會因為疫情關係，沒做定期口腔檢查，影響牙齒健康。

基隆市有22家牙醫院所配合口腔健康周活動，響應免收掛號費服務，鼓勵15歲以下學童、嬰幼兒與準媽媽們，多利用這段時間到牙醫院所看牙。

基隆市牙醫師公會口衛主委林建宏說，懷孕期的「妊娠牙齦炎」大部分會在生產後復原，政府補助懷孕婦女每3個月可到牙醫院所洗牙檢查，避免牙齦炎或牙周病的惡化。家長也可以利用這段時間帶小孩至牙醫院所做口腔健康檢查，6歲以下全口塗氟、國小一、二年級施做恆牙第一大臼齒窩溝封填。

基隆市牙醫師公會理事長黃常樹說，感謝會員醫師熱烈響應愛心牙醫院所活動，從懷孕媽媽開始照護，讓孩子從出生到讀國中，都能擁有健康的牙齒。

基隆市參與活動愛心院所名單：

仁愛區：蔡志明牙醫診所、曜聖牙醫診所、經典牙醫診所、超群牙醫診所、品馨牙醫診所、麗星美學牙醫診所、一日尊榮牙醫診所、陽明牙醫診所。 信義區：臺大牙醫診所、衛褔部基隆醫院。 中正區：澄星牙醫診所、勝斌牙醫診所、藝美牙醫診所。 中山區：中山牙醫診所、隆源牙醫診所、柏泰牙醫診所。 安樂區：基隆長庚紀念醫院、悅來牙醫診所。 暖暖區：正榮牙醫診所、微風牙醫診所、潔安牙醫診所。 七堵區：晶采美學牙醫診所。